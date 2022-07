CNN: FBI a stabilit că echipamentele Huawei pot perturba comunicaţiile privind arsenalul nuclear al SUA

Este valabil şi pentru comunicaţiile folosite de Comandamentul strategic al SUA, ce supraveghează arsenalul nuclear al ţării, potrivit unor surse familiarizate cu ancheta citate de CNN.

Investigaţia FBI datează cel puţin din timpul administraţiei Obama, potrivit a cel puţin o duzină de surse, între care foşti şi actuali oficiali din domeniul securităţii, care au făcut dezvăluiri pentru CNN sub rezerva anonimatului.

Nu este clar dacă comunitatea de informaţii a stabilit dacă au fost efectiv interceptate date de pe stâlpii de telefonie dotaţi cu echipamente Huawei.

Problema „atinge cele mai sensibile lucruri de care ne ocupăm”, a spus un fost oficial FBI la curent cu ancheta. „Ar afecta abilitatea noastră de a stabili comanda şi controlul cu triada noastră nucleară”.

Potrivit unor surse familiare cu problema, Casa Albă a aflat despre anchetă abia în 2019, moment în care Comisia Federală pentru Comunicaţii a introdus o reglementare prin care a interzis companiilor mici de comunicaţii din zonele rurale din Midwest de a folosi Huawei şi alte echipamente produse în China.

La finele lui 2020, justiţia americană a transmis preocupările sale Departamentului de Comerţ căruia i-a furnizat informaţii despre locurile unde sunt instalate echipamente Huawei în SUA, a declarat un fost oficial de rang înalt pentru CNN. Ancheta nu s-a finalizat nici azi, spune un actual oficial de rang înalt al SUA.

O preocupare a acestei investigaţii deschise de FBI este măsura în care echipamentul poate transmite informaţii către exterior când se actualizează softul.

„Toate produsele importate în SUA au fost testate şi certificate de FCC înainte de instalare. Echipamentele noastre operează doar în spectrul alocat de FCC pentru uz comercial. Asta înseamnă că nu poate accesa spectrul alocat Departamentului apărării”, se arată în comunicatul Huawei.

Lipsa unor dovezi clare ridică însă întrebări despre măsura în care oficialii americani de securitate au capacitatea să deosebească investiţiile chineze legitime de spionaj.

Tehnologia chineză în inima SUA

FBI a început să monitorizeze un coridor rutier extrem de aglomerat ce conectează o reţea de dispozitive militare secrete, între care şi o grupare de silozuri nucleare. Ruta problematică cuprinde porţiuni ale autostrăzii Interstate 25 ce trece prin Colorado şi Montana, dar şi artere spre Nebraska.

Furnizorii mici de telecomunicaţii din aceste zone rurale slab populate s-au bazat pe tehnologia produsă în China pentru a acoperi cu semnale celulare suprafeţe vase din vest. În 2011, cel mai mare furnizor regional, Viaero, a semnat un contract cu Huawei pentru infrastructură 3G. În 10 ani, echipamentele erau instalate pe toate reţelele de telefonie pe care le operează în cinci state vestice americane.

Pe măsură ce echipamentele Huawei au început să apară într-o reţea densă în apropiere de baze militare americane FBI a început să le monitorizeze. Ce le-a atras în special atenţia şi apoi au investigat în amănunt a fost faptul că Huawei vindea prea ieftin echipamentele furnizorilor rurali în cadrul unor contracte „ce nu aveau sens din punctul de vedere al randamentului investiţiei”, spune John Lenkart, un fost oficial de rang în cadrul FBI ce s-a ocupat de contraspionajul chinez.

După ce au examinat echipamentul, anchetatorii FBI au stabilit că are capacitatea de a detecta şi perturba comunicaţii din spectrul DoD, potrivit unei surse.

„Nu este dificil din punct de vedere tehnic să construieşti un dispozitiv care respectă reglementările FCC” şi totuşi poate fi activat pentru a asculta alte benzi, spune Eduardo Rojas, directorul laboratorului specializat în frecvenţe radio de la Embry-Riddle Aeronautical University (Florida).

El spune că pentru a dovedi capabilităţi ascunse de ascultare ar fi nevoie de experţi care să demonteze un dispozitiv până la „nivel de semiconductori” şi să „inverseze proiectarea lui”.

„Sunt multe silozuri de rachete în zonele acoperite de noi. Există o oarecare prezenţă militară”, spune DiRico a cărui firmă a instalat camere de supraveghere a condiţiilor de vreme pe acel coridor rutier sensibil pe unde erau transferate echipament şi personal militar.

Ne monitorizăm reţeaua destul de bine", a spus DiRico, adăugând că Viaero a preluat suportul şi întreţinerea propriilor reţele de la Huawei la scurt timp după instalare. „Credem că avem o idee destul de bună dacă se întâmplă ceva nepotrivit".

După ce Casa Albă a aflat de ancheta FBI, oficialii de contrainformaţii au început să caute alte achiziţii de proprietăţi sau oferte făcute de companiile chineze pentru construcţii pe proprietăţi ale statului, precum un parc sau o fabrică. Într-un caz, au blocat un contract comercial în apropierea unor instalaţii militare sensibile din Utah, unde aveau loc teste ale rachetelor hipersonice.

De asemenea în 2020, după alarme privind activităţi de influenţă şi spionaj autorităţile americane au închis consulatul chinez din Houston.

Echipamente Huawei in apropiere de instalaţii militare FOTO Captură CNN

„Ceea ce am observat este faptul că companiile legitime care sunt îndepărtate de Beijing cumpără [o anumită] instalaţie din motive logice evidente, fără să fie conştientă de ce vrea aparatul de informaţii [chinez] de la acea parcelă [de pământ]”, a spus Bill Evanina, până anul trecut coordonatorul National Counterintelligence and Security Center. „Ceea ce am văzut recent ​​este ceea se stătea în spatele acelui pământ”.

„Partea grea este că aceasta este o afacere legitimă şi ce oraş nu va dori să ia acei bani pentru acel teren când stă acolo degeaba?", a adăugat el.

După ce rezultatele investigaţiei privind autostrada I-25 au fost comunicate Casei Albe a lui Trump în 2019, FCC a ordonat că companiile de telecomunicaţii care primesc subvenţii federale pentru a furniza servicii celulare în zone îndepărtate — companii precum Viaero — sunt obligate să „scoată şi să înlocuiască” echipamentele produse de Huawei şi de ZTE.

Având în vedere riscul strategic uluitor, a spus Lenkart, „smulgerea şi înlocuirea este o remediere foarte directă şi ineficientă”.

DiRico, CEO-ul Viaero, a spus că costul „smulgerii şi înlocuirii” este astronomic şi că nu se aşteaptă ca banii rambursaţi de guvern să fie suficienţi pentru a-l acoperi. Potrivit FCC, este de aşteptat ca Viaero să primească mai puţin de jumătate din finanţarea pe care o datorează de fapt. Totuşi, el se aşteaptă să înceapă să îndepărteze echipamentul de anul viitor.

„Este dificil şi sunt mulţi bani la mijloc”, a spus DiRico.

Unii foşti oficiali de contrainformaţii şi-au exprimat frustrarea că guvernul SUA nu oferă mai multe detalii despre ceea ce ştie acelor companii, oraşe şi state care iau în considerare o ofertă de investiţii chineze. Ei cred că o asemenea informare nu numai că ar ajuta industria privată şi guvernele de stat şi locale să înţeleagă gravitatea ameninţării, dar contribui şi la respingerea criticilor conform cărora guvernul SUA vizează companiile şi oamenii chinezi, mai degrabă decât spionajul efectuat de statul chinez.

„Acest guvern trebuie să facă o treabă mai bună pentru a lămuri pe toată lumea că este o problemă a Partidului Comunist, nu a poporului chinez”, a spus Evanina, citat de CNN.