Arnold Schwarzenegger: Miercuri a fost Ziua de cristal aici, în SUA. Trump este un lider ratat. Partea bună e că va fi la fel de irelevant ca un tweet vechi VIDEO

Actorul şi politicianul în vârstă de 73 de ani a făcut o comparaţie între violenţele de miercuri de la Capitoliu şi Noaptea de cristal şi a povestit o amintire dureroasă din copilăria sa în Europa.

“Ca imigrant în această seară, aş vrea să le spun câteva cuvinte americanilor şi prietenilor noştri din întreaga lume despre evenimentele din ultimele zile. Am crescut în Austria. Ştiu foarte bine Kristallnacht (Noaptea sticlei sparte) sau Noaptea de cristal. A fost o noapte de violenţe împotriva evreilor comise în 1938 de echivalentul nazist al Proud Boys. Miercuri a fost Ziua de cristal chiar aici, în Statele Unite. Sticla spartă a fost la geamurile Capitoliului SUA. (...) Mulţimea nu a doborât doar uşile clădirii care găzduieşte democraţia americană. A călcat în picioare principiile pe care s-a fondat ţara noastră. M-am născut în 1947, la doi ani după al Doilea Război Mondial. Am crescut înconjurat de bărbaţi foarte afectaţi de ce a fost, care beau pentru a uita de vina participării lor la cel mai nenorocit regim din istorie. Nu toţi erau antisemiţi şi nazişti. Mulţi doar au fost luaţi de val, pas cu pas. Erau oameni de la casa alăturată. Nu am împărtăşit asta niciodată în public, pentru că este o amintire dureroasă. Însă tatăl meu venea beat acasă, o dată sau de două ori pe săptămână, ţipa şi ne lovea şi o speria pe mama. Nu l-am considerat responsabil în totalitate pentru că vecinul nostru făcea acelaşi lucru cu familia sa, la fel şi celălalt vecin. Am auzit cu urechile mele şi am văzut cu ochii mei. Ei aveau dureri fizic din cauza şrapnelelor din trupurile lor şi dureri emoţionale de la ce au văzut sau au făcut”, a explicat Schwarzenegger.

El a menţionat că totul a pornit de la “minciuni, minciuni, minciuni şi intoleranţă” şi că şi Donald Trump a încercat să răstoarne rezultatul alegerilor prezidenţiale prin minciuni. “Fiind din Europa, am văzut cum pot ieşi lucrurile de sub control. Ştiu că există o temere că aşa ceva se poate întâmpla aici. Eu nu cred asta, dar cred că trebuie să fim conştienţi de consecinţele egoismului şi cinismului. Preşedintele Trump a încercat să răstoarne rezultatele unor alegeri, unor alegeri corecte. A încercat o lovitură inducându-i pe oameni în eroare prin minciuni. Preşedintele Trump este un lider ratat. Va rămâne în istorie ca cel mai slab preşedinte care a fost vreodată. Lucrul bun este că în curând el va fi la fel de irelevant ca un tweet vechi. (...) Patriotismul înseamnă să fii de partea ţării nu să fii de partea preşedintelui”.

Arătând o sabie, “sabia lui Conan”, actorul a spus că democraţia în SUA este precum oţelul. America îşi va reveni după aceste zile întunecare şi va străluci din nou. Vedeţi această sabie? Este sabia lui Conan. Democraţia noastră este ca oţelul acestei săbii. Cu cât este mai lucrată, cu atât devine mai puternică. Democraţia noastră a fost pusă la încercare de războaie, nedreptăţi şi revolte. Cred că vom deveni mai puternici. Avem nevoie de reforme, binenînţeles, pentru ca asta să nu se mai întâmple niciodată. Trebuie să îi tragem la răspundere pe oamenii care ne-au adus în acest punct de neiertat. Şi trebuie să privim dincolo de noi înşine, de partidele noastre şi de neînţelegeri şi să punem democraţia pe primul loc. Şi trebuie să ne vindecăm împreună după drama a ce s-a întâmplat. Trebuie să ne vindecăm nu doar ca republicani sau democraţi, cu ca americani”.

Schwarzenegger le-a cerut americanilor să îl susţină pe preşedintele ales Joe Biden, precizând că acesta încearcă să îi unească pe americani. “Iar cei care cred că pot încălca Constituţia SUA să ştie asta: Nu o să câştigaţi niciodată”, a adăugat Arnold Schwarzenegger.