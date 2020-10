ANALIZĂ Vioara a doua în sondaje şi fără niciun as în mânecă - cum mai poate câştiga Donald Trump alegerile?

Desigur, sondajele utilizate pentru a ajunge la mediile citate sunt cele realizate la nivel naţional, iar alegerile americane nu sunt decise de votul popular naţional, ci de colegiul electoral. Cu alte cuvinte, Trump ar putea să găsească mai multe motive de speranţă atunci când priveşte către sondajele făcute în state cheie pentru obţinerea celor 270 de voturi în colegiul electoral necesare pentru victorie. Veştile nu sunt, însă, prea bune nici aici. Biden conduce în Floris cu 2,3%, în Arizona cu 3,5% şi-n Carolina de Nord cu 3,7%, conform agregării realizate de The Guardian . În Ohio, Trump are un avans de 1,7%, iar avansul de 1,2% pe care îl are în Ioha, stat pe care l-a câştigat în 2016, este atât de mic încât se poate considera, în acest moment, că cei doi candidaţi sunt la egalitate. Veştile cu adevărat proaste vin din statele care i-au adus lui Trump victoria în 2016: Michigan (Biden conduce cu 7,9%), Wisconsin (Biden conduce cu 7,5%) şi Pennsylvania (Biden conduce cu 6,2%). Aşa cum arată o analiză Vox , dacă Trump nu va câştigă în niciunul dintre aceste trei state, nu are nicio şansă să ajungă la cele 270 de voturi, cu excepţia scenariului, foarte improbabil, în care ar reuşi să câştige în state considerate sigure de către democraţi.