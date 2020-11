Alegeri SUA 2020: cele zece state-cheie care pot decide lupta pentru Casa Albă

„O alegere se câştigă stat cu stat”, explică profesorul de relaţii internaţionale Jean-Eric Branaa particularitatea scrutinului prezidenţial american.

Donald Trump, candidatul republicanilor, a demonstrat deja acest lucru, în 2016, împotriva lui Hillary Clinton, când a obţinut mai puţine voturi la nivel federal, dar mai mulţi electori. Asta pentru că în Statele Unite preşedintele este ales în mod indirect. Atunci când un candidat câştigă un stat, el pune mâna de fapt pe toţi marii electori care îi sunt asociaţi, cu două excepţii: Maine şi Nebraska. Cel care câştigă majoritatea din aceşti 538 de reprezentanţi accede la Casa Albă

La fel ca acum patru ani, victoria se poate obţine în câteva teritorii-cheie, faimoasele „swing states”. În 2016, Donald Trump a surprins pe toată lumea câştigând la diferenţe de doar câteva zeci de mii de voturi în acest state. În 2020, democraţii intenţionează să le recucerească.

Dar surprize sunt aşteptate din nou, mai ales pe fondul unor evoluţii demografice, votului prin corespondenţă şi pandemiei de COVID-19, care ar putea avea impact asupra prezenţei la urne. În această perioadă tulbure, un număr record de americani ar putea să nu se deplaseze la secţiile de votare.

France TV Info trece în revistă cele zece state care pot decide alegerile de peste Atlantic.

Wisconsin: cazul Jacob Blake redistribuie cărţile

Ce spun sondajele? Potrivit agregatorului de sondaje RealClearPolitics, cu 50,3% în intenţiile de vot, Joe Biden poate fi considerat favorit, faţă de Donald Trump cu 43,9%. În ultimele trei luni, distanţa dintre cei doi candidaţi s-a situat între 3,5 şi 6,7 puncte procentuale.

De ce este un stat-cheie? Cu toate că are doar zece electori, acest stat din nordul Statelor Unite atrage numeroase priviri. În 2016, Donald Trump l-a câştigat cu mai puţin de 25.000 de voturi; o premieră pentru republicani din 1984. Cu prilejul alegerilor din acest an, democraţii sunt decişi să-l recucerească. Astfel, principalul oraş, Milwaukee, a fost astfel pentru a găzdui marele eveniment de campanie a lui Joe Biden: Convenţia Democrată. Dar noul coronavirus a dat totul peste cap. Evenimentul, care trebuia să adune mii de suporteri democraţi, s-a desfăşurat online. În plus, o întâmplare dramatică tocmai a plasat acest stat din Midwest în centrul campaniei. La 23 august, Jacob Blake, un afro-american de 29 de ani, a fost împuşcat de un poliţist alb cu mai multe gloanţe în spate la Kenosha. Ceea ce a declanşat un noul val de indignare. La începutul lui septembrie, cei doi candidaţi la Casa Albă s-au deplasat aproape simultan în oraş: Trump pentru a condamna revoltele, iar Biden pentru a „pansa rănile”.

Michigan: cel mai mare coşmar al democraţilor

Ce spun sondajele? Joe Biden conduce în acest stat cu 50,6% în intenţiile de vot, în timp de Donald Trump are parte de 42,4% din opţiunile favorabile, potrivit RealClearPolitics. În ultimele trei luni, distanţa dintre cei doi candidaţi s-a situat între 2,6 şi 9 puncte procentuale.

De ce este un stat-cheie? În 2016, Michigan a fost cel mai negru coşmar al democraţilor. Acest stat rural şi muncitoresc din Rust Belt (fosta inimă industrială a ţării, n. red.) şi-a dat cei 16 mari electori ai săi lui Donald Trump pentru doar 0,3 puncte avans în faţa candidatei democrate. Spre deosebire de Hillary Clinton, Joe Biden „revendică o proximitate cu clasa muncitorilor şi încearcă să recupereze aceste voturi pierdute”, notează France TV Info. Dar bătălia se anunţă din nou foarte dificilă, pentru că republicanii vor să facă totul pentru a păstra statul de partea lor.

Pennsylvania: miza votului muncitoresc

Ce spun sondajele? Joe Biden conduce şi aici în sondaje cu 49,8% intenţii de vot, faţă de Donald Trump cu 45,5%, potrivit RealClearPolitics. În ultimele trei luni, distanţa dintre cei doi candidaţi s-a situat între 3,2 şi 7,3 puncte procentuale.

De ce este un stat-cheie? Este vorba de ultimul din cele trei state din Rust Belt pierdute de democraţi în 2016. Pentru a evita ca istoria să se repete, Joe Biden încearcă să recucerească votul muncitorilor. În acest scop, candidatul s-a deplasat la Harrisburg, capitala Pennsylvaniei, pentru Labor Day („Ziua Muncii”), celebrată în prima luni din septembrie în Statele Unite. Ocazie de a se asigura de sprijinul sindicatelor foarte puternice din regiune şi de a-şi reafirma promisiunea creşterii salariului minim.

Florida: swing state prin excelenţă

Ce spun sondajele? Joe Biden conduce la limită în acest stat, cu 48,3% în intenţiile de vot, faţă de Trump cu 46,9%, potrivit RealClearPolitics. Dar curbele s-au încrucişat scurt între cei doi candidaţi la sfârşitul lui octombrie.

De ce este un stat-cheie? „Alegerile din Florida se joacă adesea la puţine voturi, precum în 2018”, la alegerile de la mijloc de mandat, explică pentru France TV Info Lauric Henneton, profesor la Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Cu 29 de mari electori, este un „swing state” prin excelenţă. Pentru că, sub soarele sud-estului SUA, o parte importantă a alegătorilor din acest stat o reprezintă seniorii. În plus, noul coronavirus a făcut scrutinul nesigur. Dacă Trump se bucura de o creştere importantă în sondaje în Florida la începutul crizei, preşedintele a scăzut apoi pe fondul creşterii numărului de infectări. Aici, de altfel ca şi în alte state, pandemia fi un factor-cheie al rezultatului final.

Arizona: electoratul hispanic pe post de arbitru

Ce spun sondajele? Joe Biden şi Donald Trump sunt umăr la umăr, cu 47% în intenţiile de vot, potrivit RealClearPolitics. În ultimele trei luni, Joe Biden a deţinut un mic avans.

De ce este un stat-cheie? Fostul bastion republicana a devenit un stat „violet”, basculând între roşu şi bleu. În 2020, democraţii au şanse mari să câştige aici, în primul rând ca urmare a evoluţiei demografice a statului, unde numărul hispanicilor (în mod tradiţional favorabil democraţilor, n. red.) a crescut semnificativ.

Carolina de Nord: votul determinant al celor de culoare

Ce spun sondajele? Intenţiile de vot pentru cei doi candidaţi sunt extrem de strânse în acest stat, cu mai puţin de 1-3 puncte procentuale distanţă, potrivit RealClearPolitics. În ultimele trei luni, curbele s-au inversat frecvent.

De ce este un stat-cheie? Este suficient de văzut sondajele recente pentru a înţelege că statul Carolina de Nord va fi foarte disputat în noiembrie. Este locul unde a început votul prin corespondenţă, la 4 septembrie, o modalitate de exprimare a opţiunii foarte criticată de Trump. Impactul schimbărilor demografice, cu o creştere a populaţiei de culoare, va fi urmărit îndeaproape.

Texas: un bastion republican en pericol

Ce spun sondajele? Preşedintele în exerciţiu domină în sondaje cu 48% în intenţiile de vot, faţă de candidatul democrat cu 45,7%, potrivit RealClearPolitics. În ultimele trei luni, curbele s-au apropiat frecvent, cei doi candidaţi ajungând chiar aproape la egalitate, la mijlocul lui august.

De ce este un stat-cheie? Texasul este, pentru prima oară de mult timp, în pericol pentru republicani. Ultima victorie în prezidenţiale a democraţilor aici datează din 1976, pe vremea lui Jimmy Carter. Dar anul 2020 ar putea reprezenta o ruptură. „A existat o accelerare a unor schimbări demografice în acest stat, hispanicii devenind majoritari. Dacă ies la vot, democraţii pot câştiga”, relevă Jean-Eric Branaa, autor al cărţii „Joe Biden: al treilea mandat al lui Barack Obama”. Cu 38 de mari electori în joc, o înfrângere în Texas ar însemna probabil o derută naţională pentru Partidul Republican.

Ohio: eternii indecişi

Ce spun sondajele? Joe Biden şi Donald Trump sunt umăr la umăr, cu 46,2% în intenţiile de vot, potrivit RealClearPolitics.

De ce este un stat-cheie? Ohio, la fel ca Iowa, „sunt două state destul de centriste, care schimbă votul frecvent”, subliniază Jean-Eric Branaa. În 2012 i-a dat votul lui Obama, iar în 2016 lui Trump. Bătălia se anunţă crâncenă. „Nu aş paria pe câştigătorul acestui stat”, conchide Jean-Eric Branaa.

Iowa: noul coronavirus ca factor X

Ce spun sondajele? Cu 47,4%, Joe Biden îl devansează uşor în intenţiile de vot pe Donald Trump (46,4%), potrivit RealClearPolitics. Dar curbele s-au încrucişat în repetate rânduri în ultimele luni.

De ce este un stat-cheie? Republicanii vor să fă facă totul pentru a păstra Iowa şi cei şase mari electori ai ei. Pentru acest lucru, ei pot conta pe sprijinul unor grei ai politicii locale, printre care şi foarte conservatoarea guvernatoare a statului Kim Reynolds, care s-a exprimat la Convenţia Republicană pentru acordarea votului în favoarea preşedintelui în exerciţiu. Dar o necunoscută ar urma să facă scrutinul mai nesigur în stat, şi anume evoluţia pandemiei de COVID-19. La începutul lui septembrie, Iowa a devenit statul cu cel mai ridicat nivel de infectare din ţară, cu 15% din populaţie pozitivă la testele de COVID-19.

Georgia: o participare decisivă a afro-americanilor?

Ce spun sondajele? Cu 47,7%, Joe Biden îl devansează lejer în intenţiile de vot pe Donald Trump (47,3%), potrivit RealClearPolitics. Dar curbele s-au încrucişat în repetate rânduri în ultimele luni.

De ce este un stat-cheie? Mulţi observatori urmăresc rezultate din Georgia cu o mare curiozitate. Una dintre particularităţile importante ale votului de aici o reprezintă participarea afro-americanilor, care constituie peste 30% din populaţie în acest fost stat segregaţionist. Dacă Georgia a votat mereu pentru republicani începând de la prezidenţialele din 1996, evoluţiile demografice ar putea fi favorabile de această dată pentru Joe Biden.