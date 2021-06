Airbnb a plătit 7 milioane de dolari unei turiste care a fost violată

Turista din Australia a fost ameninţată cu un cuţit. Incidentul s-a petrecut în anul 2015, de Revelion, potrivit Digi 24.



În seara atacului, turista şi prietenii ei au ridicat cheile proprietăţii de la un magazin din apropiere. Suspectul, se pare, a făcut copii ale cheilor apartamentului, pe care le-a folosit pentru a intra în locuinţă înainte de atac.



Australianca s-a întors în apartament după miezul nopţii, iar suspectul, Junior Lee, în vârstă de 24 de ani, ar fi aşteptat-o ascuns în baie, relatează Bloomberg. Bărbatul a fost acuzat de agresiune sexuală, acuzaţii la care a pledat nevinovat. În acest moment, Junior Lee se află în arest, arată cursa citată.



Reprezentanţii Airbnb au sprijinit poliţia în cadrul investigaţiilor, şi-au oferit ajutorul pentru a caza victima într-un hotel, au plătit consilierea ei şi au asigurat transportul mamei victimei din Australia.



Potrivit Bloomberg, Airbnb a plătit 7 milioane de dolari şi, potrivit înţelegerii, victima nu poate da în judecată Airbnb sau pe gazda apartamentului unde a avut loc incidentul.



„În cazurile de agresiune sexuală, înţelegerile la care am ajuns permit victimelor să vorbească liber despre experienţele lor. Aceste reguli se aplică şi în cazul din New York”, spune purtătorul de cuvânt al Airbnb, Ben Breit.



Digi 24 arată că, după acest incident, compania nu şi-a revizuit regulile privind cheile şi unde le pot lăsa gazdele. De asemenea, gazdele de pe platformă nu sunt obligate să folosească dispozitive de blocare sau să schimbe codurile pentru tastaturi între rezervări şi nici nu sunt obligate să spuna cine mai are copii ale cheilor.



Cu toate acestea, a introdus o serie de reduceri pentru gazdele care doresc să cumpere articole precum încuietori inteligente şi detectoare de zgomot.

Citeşte şi:

Şeful Airbnb: Călătoriile nu vor mai reveni niciodată la cum erau înainte de pandemia de coronavirus

Before&after: doi designeri s-au jucat cu marmura, lemnul şi lumina într-un apartament de 36 metri pătraţi