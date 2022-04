Vladimir Putin anunţă că a fost testată cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, menită să „consolideze securitatea Rusiei” | VIDEO

„Noul complex are cele mai înalte caracteristici tactice şi tehnice şi este capabil să depăşească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are analogi în lume şi nu va avea mult timp de acum înainte”, a afirmat Putin.

„Această armă cu adevărat unică va consolida potenţialul de luptă al forţelor noastre armate, va asigura în mod eficient securitatea Rusiei împotriva ameninţărilor externe şi va oferi teme de gândire celor care, în febra unei retorici agresive frenetice, încearcă să ne ameninţe ţara”, a continuat liderul rus.

Racheta a fost lansată din cosmodromul Plesetsk, în nord-vestul ţării, şi a lovit ţinte din peninsula Kamceatka, în Orientul Îndepărtat Rus. Sarmat este o nouă rachetă balistică intercontinentală grea pe care Rusia ar trebui să o desfăşoare cu 10 sau mai multe focoase pe fiecare rachetă, potrivit Serviciului de Cercetare al Congresului SUA.

Racheta a fost dezvoltată pe parcursul mai multor ani şi, prin urmare, testul de lansare nu constituie o surpriză pentru Occident, însă are loc într-un moment de tensiune geopolitică extremă din cauza războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

