VIDEO Agricultorii ucraineni tractează un sistem antiaerian de rachete. Sistemul costă 25 de milioane de dolari

Din pricina faptului că soldaţii ruşi sunt demoralizaţi de războiul declanşat de Vladimir Putin, aceştia au început să lase în urma lor echipamente în valoare de zeci de milioane de dolari. Un exemplu răsunător în acest sens este un sistem de luptă TorM2, al cărui preţ este evaluat la suma de 25 de milioane de dolari.

Mai mulţi internauţi au glumit pe această temă, afirmând că aceştia se pregătesc pentru sezonul de semănat, în timp ce alţii au pus-o pe seama capturii unui tanc rusesc de către romii ucraineni.

#Russian military equipment will soon be used exclusively for agricultural purposes. pic.twitter.com/8Qr30JnKOs