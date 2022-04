Sute de bărbaţi din Etiopia s-au adunat la ambasada Rusiei din capitala ţării, după ce au auzit că ruşii recrutează soldaţi pentru războiul din Ucraina VIDEO

Un martor din zona Kebena, unde se află ambasada Rusiei, a declarat că aproximativ 200-300 de tineri etiopieni, majoritatea cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, au stat la coadă în faţa intrării principale.

Mulţi dintre etiopienii de la ambasadă îşi aduseseră documentele personale, spunând că au auzit zvonuri despre salariile mari din Rusia, potrivit reporterului BBC, Kalkidan Yibeltal.

Un tânăr care aştepta la intrare i-a spus lui Yibeltal că îşi caută un salariu bun ca soldat sau să fie angajat în orice alt loc de muncă disponibil.

„Am auzit că se pot depune aplicaţii (CV-uri- n.red) la ambasadă. Unii au spus că este vorba despre angajări pentru companiile private ruse de securitate, alţii au spus că e vorba să ne alăturăm armatei ruse. Oricum, sunt aici şi îmi încerc norocul. Iubesc Rusia şi dacă îmi aduce un venit mai bun, merg acolo indiferent de riscuri”, a spus caporalul Tarekegn Wassie, pentru sursa citată.

Russia conscripting soldiers from Ethiopia!🤔

Russian Embassy in Addis Abeba, Ethiopia is conscripting mercenaries to fight along the Russian army vs Ukrainians. Here young male with their CVs are pictures waiting in a long queue infront of Russian Embassy in Addis. pic.twitter.com/ailemVLWQW