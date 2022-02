Site-ul agenţiei de presă ruse TASS a afişat un mesaj anti-Putin. Anonymous, a revendicat atacul cibernetic

„Vă îndemnăm să opriţi imediat această nebunie, nu vă trimiteţi fiii şi soţii la moarte sigură", se putea citi în mesaj.

„Putin ne obligă să minţim şi ne pune în pericol... Acesta nu este războiul nostru, haideţi să-l oprim!".

Rusia susţine că forţele sale au intervenit în Ucraina într-o „operaţie militară specială” pentru demilitarizarea ţării, mai menţionează sursa citată.

The TASS news service and several other Russian state media companies have been hacked. 🇷🇺🚫



Stop War.

Stop Putin.

We are a Legion.

Anonymous. pic.twitter.com/QTkg387JsE