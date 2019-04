Mai nou, afacerile de stat au din ce în ce mai mult miros de bani, pentru că ele presupun apărarea intereselor unor oligarhi majori şi a cercurilor de putere ruse, în primul rând a regimului Putin. Aşa cum Rusia lui Putin foloseşte ingerinţa, şantajul şi coruperea în sistemele juridice ale statelor europene, la nivel politic şi în structurile economice şi de afaceri ale acestor state. Un asemenea caz ilustrativ este şi cazul Kalinin-Kurchenko-Babakov.

Iar dezvăluirile au apărut după capturarea lul Kalinin în Grecia, în 28 februarie-2 martie acest an, după ce fusese dat în urmărire generală, dar şi eliberarea sa intempestivă, la 6 martie, în baza intervenţiei pe lanţul slăbiciunilor de tip mafiot al camarilei lui Putin a lui Alexander Babakov la procurorul general al Rusiei Ceaika, nimeni altul decât prietenul şi protectorul preşedintelui pro-rus de la Chişinău, Igor Dodon. Imixtiunea în sistemul de justiţie grec a Rusiei devine evidentă printr-o suită de „coincidenţe“ şi intervenţii la cel mai înalt nivel.



Serhiy Kurchenko FOTO metalist.ua

Anexarea Crimeei şi agresiunea rusă din Estul Ucrainei au expus afacerile lui Kurchenko-Kalinin

În 2014, după anexarea Crimeei şi agresiunea militară din Estul Ucrainei, o super-afacere a căzut la Odessa. E vorba despre o afacere de furt, contrabandă, trafic de petrol şi evaziune fiscală la rafinăria din Odessa aparţinând oligarhului rus ucrainean Serhiy Kurchenko, un apropiat al fostului preşedinte Yanukovici, care urma să fugă de la Kiev peste doar câteva zile. În februarie 2014, deci, când omuleţii verzi ai GRU ocupau şi preluau Crimeea, un control al poliţiei la rafinăria Vetek a relevat faptul că aici era o întreagă activitate acoperită şi netaxată prin evaziunea fiscală, protejată de fostul preşedinte, încă în funcţie la acea oră.

Dacă Kurchenko era deja fugit din Ucraina, directorul său general Evgheni Kalinin şi-a dat demisia şi a plecat din firmă abia în martie 2014, la o lună după ce se efectuase controlul. A dispărut din Ucraina la 29 mai 2017, în Rusia, fireşte, când a fost dat în urmărire de către Ministerul de Interne ucrainean.

Fost preşedinte al Consiliului de Administraţie al East European Fuel and Energy Company (VETEK) Kalinin a început să lucreze pentru Kurchenko în 2011. El a fost acuzat de autorităţile ucrainene de evaziune fiscală în valoare de 7 miliarde de grivne prin produsele descoperite la controlul din februarie numai – adică aproximativ 260 milioane de dolari, de constituirea unui grup criminal organizat – Articolul 255 din Codul Penal al Ucrainei, fals în acte oficiale – Articolul 366 şi evaziune fiscală – articolul 212. Un total de 10-12 ani de închisoare îl aşteptau pe directorul companiei Vetek, şi el oligarh şi proprietar de nenumărate bunuri, la rândul său.

Întrebat atunci de responsabilitatea sa, după ce a fugit din Ucraina, Kalinin a insistat că nu există compania VETEK, e doar ceva virtual ca un nor. Nu e entitate legală, deci el nu e angajat acolo şi nici nu e responsabil de cele întâmplate. În schimb, a intrat pe lista Myrotvorets a persoanelor ce reprezintă cea mai mare ameninţare la securitatea Ucrainei şi a fost dat în urmărire internaţională prin Interpol.

Şi ceea ce trebuia să se întâmple, s-a întâmplat: în 2 martie în acest an, Kalinin a intrat în Grecia şi a fost arestat pe aeroportul din Atena de către autorităţile elene, pe baza mandatului Interpol emis de către Ucraina. Avocatul Yiannis Rachiotis a spus că Kalinin a fost reţinut vineri şi trimis la închisoarea Korydallos, până când cererea de extrădare urma să ajungă în Grecia, iar directorul evazionist să fie predate autorităţilor ucrainene pentru a răspunde pentru faptele sale. Fireşte că avocatul a invocat un caz politic, legat direct de „acţiunile ucrainene împotriva Rusiei“, deci a ridicat subiectul la nivelul unei afaceri de stat. Informaţia privind arestarea în Grecia a lui Kalinin au fost confirmată de către ambasada rusă din Atena.



Evgheni Kalinin FOTO Oil Market Magazine

Lanţul slăbiciunilor duce la Putin via Babakov

Arestarea lui Evgeny Kalinin de către autorităţile din Grecia a fost una legitimă. Ea a fost atacată de către maşinăria de propagandă rusească, în pregătirea intervenţiei politice ce a urmat pentru eliberarea lui Kalinin. De fapt, intervenţia s-a făcut de la cel mai înalt nivel, iar la 4 zile, autorităţile elene l-au eliberat pe Kalinin, care a ajuns imediat în Rusia, la adăpostul mandatelor de arestare şi urmărire internaţională.

Nu este o coincidenţă faptul că eliberarea lui Kalinin a avut loc în aceeaşi zi în care procurorul general rus, Yury Chaika, s-a întâlnit cu ministrul grec al justiţiei. Curtea din Grecia l-a eliberat rapid, fără să aştepte actele de extrădare sau documentele autorităţilor ucrainene, pe Kalinin. Omul de afaceri rus se dovedeşte, astfel, mult prea important pentru regimul Putin, care a utilizat asemenea instrumente pentru a-l extrage din Atena, din închisoare. Avocatul său a comunicat că a fost arestat „din greşeală“. Din închisoare de înaltă securitate Korydallos, Kalinin a ajuns înapoi la viaţa sa luxuoasă din Moscova, pe care nu o va mai putea părăsi în următoare parte a vieţii sale pentru a nu risca arestarea internaţională. Aşa s-a pierdut un criminal rus printre degetele binevoitoare ale autorităţile elene.

Aceasta este numai ultimul dintr-o serie de incidente unde controlul rusesc şi influenţa asupra suveranităţii afacerilor greceşti sunt transparente şi nejustificate. Intervenţia a pornit de la omul lui Putin, Aleksandr Mikhailovich Babakov, vicepreşedinte al Consiliului Federatiei Ruse pentru Afaceri Externe, aflat sub sancţiunile SUA si UE şi cunoscut pentru rolul său în transferul de bani de la Moscova către partidul Frontul Naţional din Franţa, condus de Marine Le Pen. Acesta a intervenit direct în favoarea lui Kalinin la procurorul general al Federatiei Ruse, Yury Yakovlevich Chaika. Nu întâmplător acelaşi personaj este prietenul apropiat al preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

Cunoscând informaţiile referitoare la imixtiunea lui Babakov în treburile interne ale Franţei, prin finanţarea cu 9 milioane de dolari a partidului de extremă dreaptă Frontul Naţional al lui Marine Le Pen, guvernul grec trebuia să fie mai atent cu intervenţiile făcute şi solidar cu dreptul internaţional şi cu răspunsul la un mandat internaţional de arestare la acest nivel. Nu era vorba despre nici un caz politic, ci despre o infracţiune majoră, condamnabilă în orice ţară.

În mod clar, şi aparatul grec de securitate este saturat cu influenţă rusă, din moment ce nu există o explicaţie clară privind motivul pentru care un infractor urmărit internaţional ar fi eliberat înainte de fi supus unui proces în ţara care a solicitat arestarea şi extrădarea sa.

Guvernul grec a avut oportunitatea de a susţine prevederile dreptului internaţional şi a acţionat solidar şi în concordanţă cu standardele europene prin aplicarea unui mandat de arestare emis de INTERPOL, dar a a cedat cu uşurinţă presiunilor venite din partea guvernului rus. (Nu-i vorba, şi alte state precum Ungaria au făcut la fel cu mandatele româneşti pentru cetăţeni români de etnie maghiară care, după condamnarea definitivă şi irevocabilă, au fugit în Ungaria) Mai mult, Atena nu ar trebui să fie foarte confortabilă cu rolul pe care l-a jucat acest actor de influenţă rusă în asigurarea eliberării lui Kalinin, un caz de interes transnaţional, mai ales că acest caz trădează clar slabiciunile, interferenţa şi pârghiile pe care le deţine Rusia la nivelul serviciilor de informaţii, la nivel politic şi al justiţiei din această ţară.

În mod clar, şi aparatul grec de securitate este saturat cu influenţă rusă, din moment ce nu există o explicaţie clară privind motivul pentru care un infractor urmărit internaţional ar fi eliberat înainte de fi supus unui proces în ţara care a solicitat arestarea şi extrădarea sa. Pentru păstrarea reputaţiei şi a bunei poziţii în plan internaţional (în special faţă de organismele internaţionale de cooperare a forţelor de poliţie precum INTERPOL şi EUROPOL), Grecia, ca orice alt stat european, cu precădere, trebuia să susţină prin fapte acordurile la care este co-semnatară şi să nu se lase influenţată de presiuni externe. Aşa vulnerabilizăm coeziunea europeană. Aici duce subminarea statului de drept în terţe state, la capacitatea crescută de penetrare a Rusiei prin corupţie, influenţă şi ingerinţă în propriile sisteme administrative, de decizie, de informaţii şi de putere.



Aleksandr Mikhailovich Babakov FOTO Wikipedia

Partea din stratosferă a afacerii Kalinin. Babakov şi sfera afacerilor din jurul lui Putin

Devine interesant să vedem devenirea altui personaj al afacerii, Alexander Babakov. Omul lui Putin din Dumă, acum în Consiliul Federaţiei, responsabil cu „compatrioţii“ din fostul spaţiu sovietic (şi cu afacerile ruse din acest spaţiu), succesorul lui Dmitri Rogozin la conducerea partidului Rodina, Babakov a trecut ca o rachetă de la cel mai sărac deputat la un oligarh aflat în topul celor mai bogaţi oameni din Ucraina şi din Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus.

Cariera sa a început la Chişinău, acolo unde s-a născut în 1967. Apoi în Ucraina, în 1988, a fost şeful fabricii Voznesensk, specializată în producţia de haine şi rochii din piele. Alexander Babakov a petrecut 13 ani în Duma de Stat a Rusiei ca deputat, timp în care era oficial unul din cei mai săraci parlamentari ruşi. În declaraţiile de avere, avea venituri simple şi ajungea anual la 2-3 milioane de ruble - câteva zeci de mii de dolari. Mutarea în Consiliul Federaţiei, o carieră politică tumultoasă şi mai ales roluri relevante în afaceri de stat l-au adus la vârf, în sfera îngustă din jurul lui Putin.

Ultimele declaraţii de avere îl situează pe Babakov la venituri de 318 milioane de ruble, intrând în lista celor mai bogaţi membri ai Senatului rus. Numai afacerile imobiliare deţinute în Ucraina îi aduc peste 100 milioane de dolari, afaceri abandonate din cauza „teritoriului inamic“ pe care se aflau. În iunie 2017, Babakov a fost inclus pe lista de sancţiuni a SUA. Babakov nu e un senator obişnuit, ci reprezentantul special al Preşedintelui pentru interacţiunea cu compatrioţii din afara hotarelor. Mai mult, e implicat în schemele de finanţare ale „prietenilor Rusiei“ de peste tot din lume. De aici şi averea sa fantastică.

Babakov este omul pus să rezolve problema finanţării partidului Frontul Naţional al lui Marine le Pen. Potrivit publicaţiei Mediapart, Babakov a fost intermediarul şi ordonatorul finanţării de către Banca Comercială Ruso-Cehă din Praga, cu 9 milioane de dolari, a Frontului Naţional, sub formă de împrumut, un împrumut care nu a mai fost returnat niciodată.

O încrengătură de bani şi interese în întreaga Europă, dar bani care sunt folosiţi pentru corupere, influenţă şi ingerinţe politice, război informaţional şi operaţiuni cibernetice ruse, toate într-un război hibrid în Occident.

În politică, Babakov a venit în 2003, înlocuindu-l pe Dmitri Rogozin ca Preşedinte al Partidului naţionalist Rodina, după care a fost în conducerea partidului Rusia Dreaptă a lui Serghei Mironov, partid de opoziţie de décor al lui Putin. L-a părăsit în 2011, intrând în Frontul Popular, dar primind mandat de deputat în Suma de Stat pe listele partidului Edinaia Rossia al lui Putin. Reprezintă azi regiunea Tambov în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus.

Deţine Premier Palace Hotel la Kiev, dar principalele sale afaceri ucrainene sunt în energie. Revista Focus l-a inclus încă din 2016 în lista celor mai bogate 100 de persoane din Ucraina, cu o avere estimate la 91 milioane de dolari, fiind plasat atunci pe locul 53. Azi e deţinătorul pachetului majoritar de acţiuni la un număr mare de companii energetice regionale precum Kyivoblenergo, Odessaoblenergo, Zhytomiroblenergo, Kirovogradoblenergo, and Khersonoblenergo.

Împreună cu alţi antreprenori şi politicieni ruşi, Babakov e beneficiarul veniturilor din grupul de comapnii VS Energy group. Are 8 uzine electrice regionale şi 19 hoteluri. A avut şi un holding de produse Agricole „UIFK-Agro“, o parte relevantă a companiei Dneprospetsstal şi a First Investment Bank. Compania energetică Sevastopolenergo, legată de Babakov şi, nu întâmplător, de preşedintele Yevgeny Giner al clubului CSKA al armatei ruse, este cea care dă energie electrică în Crimea.

Să mai vorbim despre firme off shore şi vile prin toată lumea? Babakov e prins în raportul Mossack Fonseca, partea declasificată, pentru că a încercat să-şi ascundă din avere prin agenţi letoni. Politicianul rus este proprietarul offshore-ului AED International Limited până în 2011, compania fiind transferată fiicei Olga Babakova cu sediul într-un apartament în regiunea prestigioasă şi scumpă Knightsbridge din Londra. Olga, la 23 de ani, e patroana companiei „Logistics CS“, primită în 2015 de la tatăl său, care e administrată de Transport and Logistics Center din Khovrino. Iar în Franţa, Babakova a cumpărat o firmă imobiliară cu construcţii serioase în comuna Yvelines, acolo unde Mikhail Babakov, băiatul lui Babakov, este de 4 ani director.

O încrengătură de bani şi interese în întreaga Europă, dar bani care sunt folosiţi pentru corupere, influenţă şi ingerinţe politice, război informaţional şi operaţiuni cibernetice ruse, toate într-un război hibrid în Occident, pe baza ignorării regulilor şi a angajamentelor statelor membre, a slăbiciunilor şi lăcomiei unor politicieni şi funcţionari care permit acţiunile hibride ale Rusiei în Europa, finanţarea acestora, spoliind bugetele statelor membre şi ale Uniunii Europene şi protejarea organizaţiilor criminale şi a oligarhilor şi intereselor ruse peste tot în lume. Iar Babakov ar merita o atenţie şi mai importantă decât cea acordată prin includerea sa în lista cu sancţiuni ale SUA pentru ingerinţa în alegerile din Franţa şi finanţarea separatismului în Crimeea.