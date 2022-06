Nedoriţi pe nicăieri, ruşii sunt trimişi în vacanţă în Siberia, pe o rută frecventată de Putin

Vladimir Putin in Siberia FOTO EPA-EFE

Este de notorietate că dictatorul rus obişnuieşte să îşi facă vacanţe foarte atent mediatizate în taigaua siberiană, acolo unde încearcă să proiecteze imaginea unei masculinităţi aspre.

Ruta „Vacanţe Siberiene”, creată de Agenţia Rusă de Turism, se întinde pe mai bine de 1.200 de kilometri în regiunea Krasnoiarsk şi în republicile Khakasia şi Tuva, a spus şefa agenţiei, Zarina Doguzova, joi, la Forumul Economic Internaţional de la Sankt Petersburg, aşa-zisul „Davos rusesc”.

Primii turişti vor începe călătoria pe această rută cu maşina, din iulie. „Vacanţa” ar trebui să dureze opt zile.

Potrivit şefei agenţiei de turism, primii turişti se vor îmbarca pe traseul de opt zile cu maşina în iulie. „Este o rută absolut specială care nu are niciun echivalent. Combină peisaje incredibil de frumoase, etniile vibrante ale popoarelor siberiene şi arteface unice – aurul scit, mormintele liderilor regatelor preistorice din zona râului Ienisei şi siturile budiste din Tuva. Am inclus şi un miracol al ingineriei, Digul Saiano-Şuşenskaia, pe această rută”, a spus Doguzova, potrivit The Moscow Times.

Rosturism pregăteşte, de asemenea, alte 24 de rute interne, pentru care urmează să fie cheltuiţi 1,2 miliarde de ruble, echivalentul a 21 de milioane de dolari americani, pentru dezvoltarea lor.

Printre ele se numără şi „Drumul Ţarului”, o rută între Sankt Petersburg şi Moscova şi ruta „Ziua începe aici”, pe insula Sahalin, în orientul îndepărtat, la graniţă cu Japonia.

Anul trecut, publicaţia rusească de investigaţii Proekt scrie că Putin şi Şoigu au furat bani din bugetul federal pentru a construi vile de lux pentru dictatorul rus în Tuva, atunci când acesta merge în vacanţe. Tuva este locul de origine al lui Şoigu.