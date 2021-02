Melomanul Putin începe să aibă probleme. 400 de muzicieni denunţă dictatura şi cer eliberarea lui Aleksei Navlanîi

Pritre cei care au semnat se numără pianiţtii de renume internaţionla Evgeni Kissin, Polina Osetinskaia, Serghei Beloglazov sau Daria Ceaikovskaia, violonistul Mişa Nodelman, compozitorul Vladimir Ghenin. Ei cer ca libertatea de exprimare şi democraţia să fie respectate în ţara lor: „Nu putem rămâne indiferenţi în faţa represiunilor politice, a asasinării jurnaliştilor,” „manifestaţiile paşnice au fost interzise şi întregul aşa-zis sistem de menţinerea a ordinii este folosit doar pentru reprimarea disidenţilor şi pentru persecutarea adversarilor politici.”

Evgheni Kissin este categoric: „Opriţi teroarea! Eliberaţi-l imediat pe Alexei Navalny şi pe TOŢI deţinuţii politici!”, spune el în videoclipul apelului.„Atacuri brutale asupra oamenilor paşnici neînarmaţi, condiţii de detenţie asemănătoare torturii şi, în unele cazuri, chiar torturarea deţinuţilor, precum şi o lipsă totală de control public asupra aparatului de aplicare a legii - aceasta este realitatea monstruoasă din Rusia secolului XXI” spune Kissin şi adaugă „Războiul civil rece pe care statul l-a declanşat împotriva părţii gânditoare, educate şi deloc indiferente a societăţii a ajuns în faza fierbinte, dacă nu cumva a depăşit-o.”

Evgeni Kissin a fost copil minune şi astăzi se află pe lista scurtă a celor mai importanţi pianişti ai acestui secol. S-a născut la Moscova în 1971 şi a început să cânte la pian la vârsta de doi ani. În 1987 a debutat cu Orchestra Simfonică din Londra sub îndrumarea lui Valeri Gherghiev şi a devenit cunoscut în întreaga lume un an mai târziu cu interpretarea primului concert pentru pian al lui Piotr Ilici Ceaikovski sub bagheta lui Herbert von Karajan la Berlin. Kissin nu a făcut parte niciodată din cercul de prieteni ai lui Putin. La începutul anilor 2000 îşi lua cetăţenia britanică apoi, prin anii 2010 şi-a luat şi cetăţenie israeliană, nemulţumit de situaţia din ţara mamă. Nu stă în Israel, nici în Rusia, ci la Londra, scrie europa libera. Prietenia liderului de la Kremlin cu Gherghiev între timp s-a răcit.

Fotografiile lui Putin înmânând trofee şi distincţii artiştilor sunt mereu pe prima pagină şi folosite în campaniile propagandistice. Una e să fii măcelar şi alta meloman. Pentru că lui Putin nu-i place doar să transmită imaginea unui tip viril, preocupat de sport, cai, bombe şi invazii, ci şi aceea a unui intelectual spilcuit, tot ce a putut da KGB-ul mai rafinat şi stilat. A adunat la curtea lui vedete de film şi teatru, patronează celebrul Festival Ceaikovski şi participă la nocturne teatrale de gală. Se filmează uneori la pian. În 2017, la întâlnirea de la Beijing cu tovarăşul său de drum Xi Jinping, i-a cântat acestuia şi unui public select două melodii sovietice din anii 1950 scuzându-se hâtru pentru sunetele căznite şi greoaie: „Sunt un tip care cântă cu două degete.”

Kissin şi cei patru sute de alţi muzicieni nu sunt singurii care protestează faţă de autoritarismului lui Vladimir Putin. Lor li se alătură şi nenumărate trupe de rock şi rap din Rusia cărora de altfel Putin le-a declarat război, căci consideră muzica lor degenerată, nedemnă de un popor viguros, victorios ca Rusia. Lui Putin îi plac romanţele sovietice şi melodiile lui Sinatra. My way, de pildă, ca prietenului Berlusconi.

Preşedintele rus Vladimir Putin a acuzat ţările occidentale că se folosesc de opozantul Aleksei Navalnîi, aflat în închisoare, ca parte a "politicii lor de izolare" a Rusiei, transmite duminică AFP.

"Oponenţii noştri sau adversarii noştri potenţiali (...) au contat întotdeauna pe persoane ambiţioase, însetate de putere, le-au folosit mereu", a declarat Putin într-un interviu pentru presa rusă, realizat miercuri, dar difuzat duminică de postul public de televiziune Rossia 24.

Evocând recentele manifestaţii care au urmat revenirii în ţară şi încarcerării lui Navalnîi, preşedintele rus a apreciat că şi acestea au fost alimentate din străinătate în contextul pandemiei de coronavirus.

"Ei se folosesc de acest personaj (de Navalnîi - n.r.) tocmai acum, într-un moment în care cetăţenii tuturor ţărilor de pe glob, şi implicit şi ai noştri, cunosc epuizarea, frustrarea şi insatisfacţia" din cauza "condiţiilor în care trăiesc, a nivelului veniturilor lor'', a susţinut preşedintele rus.

În opinia lui Putin, "numeroasele succese" ale Rusiei, pe plan militar, dar şi în gestionarea pandemiei de coronavirus şi în conceperea vaccinului Sputnik V, "încep să-i irite" pe adversarii Moscovei. "Cu cât devenim mai puternici, cu atât această politică de izolare este mai puternică", afirmă el.

Inamic declarat al Kremlinului, căruia Putin nici nu-i rosteşte numele, Aleksei Navalnîi, în vârstă 44 de ani, a fost condamnat la 2 februarie la doi ani şi opt luni de închisoare pentru că ar fi încălcat un control judiciar datând din 2014.

El a acuzat autorităţile ruse că vor să-l reducă la tăcere după ce a supravieţuit, în vara trecută, unei tentative de otrăvire cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok de care îl face responsabil pe preşedintele Vladimir Putin.

Arestarea lui Navalnîi la 17 ianuarie, la întoarcerea sa în Rusia după cinci luni de convalescenţă în Germania, a suscitat manifestaţii de susţinere, reprimate cu brutalitate în toată ţara şi soldate cu peste 10.000 de arestări.