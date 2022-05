Mamele soldaţilor aflaţi pe crucişătorul Moskva în momentul scufundării, presate să semneze o declaraţie precum că fiii lor „au murit într-un accident”

A trecut mai bine de o lună de la scufundarea crucişătorului Moskva, nava amiral a Flotei Ruse la Marea Neagră. De atunci, Ministerul rus al Apărării a furnizat un singur raport oficial cu privire la victime, anunţând un decedat şi 27 de dispăruţi. Însă mărturiile făcute de familiile şi rudele marinarilor arată că bilanţul victimelor este mult mai mare, fiind de cel puţin 40 de morţi. Unii părinţi nu renunţă şi intenţionează să deschidă un proces colectiv împotriva Ministerului rus al Apărării, scrie Novaia Gazeta Europe.

Mamele a doi recruţi care se aflau pe Moskva în momentul sucufundării dcrucişătorului au dezvăluit pentru Novaia Gazeta Europe că sunt presate să recunoască că fii lor au murit „într-un accident”. Ele refuză să semneze documentele.

„Comandamentul ne-a primit după ce am făcut valuri chiar la început, când am vorbit cu reporterii. Am fost invitaţi la o discuţie. Cei care au reuşit să ajungă la Sevastopol s-au întâlnit cu comandantul (Igor Osipov, n. red.). Nu faţă în faţă, mai erau vreo zece persoane acolo: reprezentanţi ai procuraturii militare şi ai administraţiei oraşului, nişte psihologi. Ne-au spus: <<Crucişătorul va fi recunoscut ca parte a operaţiunii militare speciale. Băieţii sunt eroi, vor primi medalii pentru curaj>>”, mărturiseşte una dintre mame.

Ea spune că a sunat la Ministerul Apărării şi la alte organe militare pentru a afla informaţii exacte despre situaţia fiului său, dar nu a primit niciun răspuns concret. De asemenea, denunţă faptul că autorităţile s-au încurcat mereu în versiuni în discuţiile cu părinţii. În plus, a aflat de la militari de la Sevastopol că nu s-a întreprins nicio operaţiune de căutare şi salvare până la data de 9 mai.

Apoi, continuă femeia, a primit o scrisoare de la centrul de recrutare în care a fost informată că „fiul dvs a dispărut în urma unui accident”. Scrisoarea era însoţită de o declaraţie gata completată în care i se cerea să semneze precum că acceptă că trupul fiului ei nu a fost găsit din cauza faptului că a avut loc un accident.

„Le-am spus că nu voi semna nimic. Şi apoi m-au sunat şi mi-au spus: <<trei familii au semnat deja declaraţia, ar trebui să vii şi tu să semnezi, să ajungă la instanţă fără întârziere>>. (...) Nici măcar nu menţionează că au fost ucişi, se spune că au murit. De parcă au ieşit să cumpere pâine şi au dispărut”, afirmă femeia.

Mama lui Muhammed Murtazaev, un recrut de 19 ani care şi-a găsit sfârşitul pe crucişătorul Moskva, spune că şi ea a primit o scrisoare precum că fiul ei „a murit într-un accident”. Femeia a menţionat clar pentru Novaia Gazeta Europe că nu va semna declaraţia.