Kremlinul susţine că Şoigu i-a raportat joi lui Putin. Imagini ciudate cu ministrul rus al Apărării în contextul speculaţiilor despre dispariţia sa VIDEO

„Ministrul Apărării Şoigu a raportat despre progresul operaţiunii militare speciale, precum şi despre eforturile militare în curs de a oferi asistenţă umanitară, asigura securitatea şi restabilirea infrastructurii vitale în teritoriile eliberate”, a declarat joi în cadrul unei conferinţe de presă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit TASS.

Dmitri Peskov a publicat un tweet în care spune că Şoigu i-a prezentat raportul său liderului de la Kremlin în cadrul unei întruniri a Consiliului de Securitate al Rusiei în care s-a vorbit şi despre faptul că Ucraina ar tergiversa negocierile de pace.

Întrebat de jurnalişti despre speculaţiile privind dispariţia lui Şoigu din spaţiul public, Peskov a răspuns că „ministrul apărării are o grămadă de griji. O operaţiune militară specială este în desfăşurare. Bineînţeles, acesta nu este tocmai momentul pentru activităţi de presă”.

Mai mulţi analişti şi jurnalişti independenţi au remarcat că nu au fost postate fotografii de la întrunirea Consiliului de Securitate în care Şoigu să poată fi văzut.

Ulterior, Kremlinul a publicat un video scurt pe Telegram în care se spune că e vorba de şedinţa de astăzi, unde poate fi observat şi ministrul Apărării.

În prima secundă a înregistrării, se remarcă lipsa semnalului video (ecran negru) în fereastra corespunzătoare lui Şoigu. Ulterior, imaginea acestuia apare în fereastră, ca şi cum cineva ar fi activat sau deschis în acel moment camera video.

Rus Def min Shoigu has been absent from the public eye for 13 days. The Kremlin today spoke out in an effort to stop rumors about his health or Putin’s alleged unhappiness with the way things are going. Pool posted this clip which it says is from today with Shoigu on the screen: pic.twitter.com/RwOdHuDg19