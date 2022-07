Friendly fire în varianta fostei Armate Roşii. Ruşii şi-au doborât singuri un avion Su-34 în Lugansk VIDEO

Ucrainenii nici măcar nu au în dotare Su-34, dar acestea pot fi uşor confundate de un ochi mai puţin avizat cu Su-27, care se află în operarea Forţelor Aeriene ale Ucrainei.

Conform portalul militar Oryx Spioenkopp, care a pus la punct o listă a pierderilor (probate foto sau video) de echipamente ale fostei Armate Roşii, Moscova a rămas în Ucraina fără 35 de avioane dintre care 10 sunt aparate Su-34, iar restul sunt Su-25, Su-30SM, Su-35S sau An-26.

#Ukraine:A Russian Su-34 strike aircraft was shot down, likely in the vicinity of Alchevsk, #Luhansk Oblast.



According to preliminary information, it was likely to be a case of friendly fire. pic.twitter.com/4DIzPE8Y5N