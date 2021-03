Exerciţii militare în premieră desfăşurate de Rusia în Oceanul Arctic. Trei submarine cu propulsie nucleară au străpuns simultan gheaţa

Trei submarine dotate cu rachete balistice au străpuns simultan gheaţa din jurul Insulei Alexandra din arhipeleagul Franz Josef, unde se află principala bază militară, Nagurskoye, al cărei aeroport a fost recent modernizat cu o pistă de 2.500 de metri lungime. De asemenea, un submarin a lansat o torpilă de sub gheaţă. Exerciţiile militare Umka-2021 au început pe 20 martie.

„Ca parte a expediţiei arctice, trei submarine cu propulsie nucleară au ieşit la suprafaţă de sub gheaţă într-un raion limitat cu o rază de 300 de metri pentru prima dată în istoria marinei ruseşti. Pentru prima dată, o serie de exerciţii de instruire în luptă, cercetare ştiinţifică şi diverse măsuri practice este în curs de desfăşurare în cadrul proiectului şi planului unic în regiunile subpolare”, i-a raportat amiralul Nikolai Ievmenov, comandantul-şef al Marinei ruse, preşedintelui Vladimir Putin pe 26 martie.

Acesta a mai raportat că au fost efectuate în total 43 de manevre, între care şi „un exerciţiu tactic” al unor subunitati ale brigazii arctice de infanterie moto, în conditii meteo dificile, potrivit The Barents Observer.

În clipul publicat de armata rusă pot fi văzute două submarine din clasa Delta IV şi un al treilea ce pare a fi din clasa Borei sau Borei-A, posibil Kniaz Vladimir - cele mai avansate submarine cu propulsie nucleară ale Rusiei, care pot fi încărcate cu până la 16 rachete balistice RSM-56 Bulava, fiecare dintre acestea putând fi echipate cu între 6 şi 10 focoase nuclerae.

La rândul lor, submarinele Delta IV pot fi echipate cu până la 16 rachete balistice Sineva.

O pereche de avioane de interceptare supersonice MiG-31 Foxhound, cu realimentare în aer, au zburat spre regiunea polară, trecând de punctul geografic al Polului Nord.

Este cunoscut faptul că submarinele cu rachete balistice ruseşti efectuează patrule de descurajare sub protecţia gheţii arctice, unde este deosebit de dificil să le fie urmărite mişcările, chiar dacă trebuie să iasă la suprafaţă pentru a-şi lansa încărcăturile mortale, scrie The Drive.

Nu este prima dată când un submarin a ieşit de sub gheaţă ca parte a unui exerciţiu. Marina SUA în special desfăşoară Exerciţii pe gheaţă (ICEX) în fiecare an cu diferenţa că submarinele nu sunt echipate cu rachete balistice.

Cu toate acestea, acest exerciţiu special este un spectacol semnificativ de forţă şi o demonstraţie generală a capacităţilor strategice ale marinei ruse.

În ceea ce priveşte Umka-2021, aceste exerciţii sunt amplificate de semnificaţia strategică din ce în ce mai mare a Arcticii şi de concurenţa geopolitică în creştere. O mare parte din aceasta a fost determinată de apariţia de noi oportunităţi economice, deoarece schimbările climatice globale au făcut ca gheaţa din regiune să se retragă. Astfel perspectivele de transport comercial prin Ruta Mării Nordului au devenit mai viabile, oferind posibilitatea unui acces mai mare la resursele naturale neexploatate, inclusiv la petrol şi gaze naturale.

Săptămâna aceasta, agenţia nucleară de stat Rosatom a promovat Ruta Mării Nordului ca alternativă la rutele tradiţionale, având în vedere situaţia foarte gravă din Canalul Suez. Rosatom operează flota unică a Rusiei de spărgătoare de gheaţă cu propulsie nucleară, care include Arktika, cel mai mare din lume.





Nava de containere Ever given, cea mai mare din lume, a împiedicat orice mişcare maritimă prin acel punct strategic, după ce s-a înţepenit de-a curmezişul pe 23 martie. Pe 29 martie, nava a fost eliberată de sub nisip şi pusă pe linia de plutire. Nava ar fi avut o viteză foarte mare în timpul traversării canalului Suez, iar la baza blocajului ar fi fost o eroare umană de cârmuire.





Într-un comunicat, Autoritatea Canalului Suez a spus că, odată ce mareea va atinge 2m, lucrătorii de salvare vor încerca restabilirea completă a „direcţiei navei astfel încât să fie poziţionată în mijlocul căii navigabile”, scrie BBC. Traficul se va relua odată ce nava va fi mutată într-o zonă de aşteptare aflată într-o secţiune mai largă a canalului, a spus autoritatea. 367 de nave aşteaptă să poată traversa canalul Suez.