Un cutremur cu magnitudinea 7,2 s-a produs în Haiti. Mai mulţi oameni au murit, numeroase clădiri s-au prăbuşit  VIDEO

Seismul s-a produs la peste 160 de kilometri sud-vest de capitala Port-au-Prince la o adâncime de doar 10 kilometri.

El a fost urmat de un alt seism, de magnitudine 5,2, la o distanţă de circa 30 km spre vest de primul.

UPDATE Ameninţarea de tsunami din cauza cutremurului cu magnitudinea 7,2 din regiunea Haiti a trecut, conform sistemului de avertizare din SUA, potrivit CNN.



US Geological Survey. estimează „ un număr mare de victime” şi devastare pe proporţii.

Directorul protecţiei civile din Haiti, Jerry Chandler, a anunţat că au murit mai multe persoane.

“Sunt decese, confirm acest lucru, însă încă nu am un bilanţ”, a afirmat Chandler.

Autorităţile au lansat alertă de tsunami.

Haiti 🇭🇹 Cherie ....again on my mind... this AM 7.2 magnitude earthquake pic.twitter.com/zaL1e6ZiV2

Cutremurul s-a simţit în toată ţara şi în mai multe oraşe s-au înregistrat pagube materiale. În mediul online au apărut imagini cu clădiri prăbuşite.

: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in

. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study.

