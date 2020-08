Brusc, ca prin miracol, a fost descoperită public importanţa uriaşă a tratativelor care au dus la realizarea Acordului gigantic care a împărţit resursele Mării Caspice între ţările riverane cu Rusia ca power broker şi posibilitatea ca producătorii respectivi de gaze şi petrol să poată folosi prioritar conductele caspice care dublează şi alimentează Noul Drum al Mătăsii cu Turcia ca hub pentru Medietarnă, cu alternativa care se construieşte acum pentru a lega Iranul de Mediterana. În acest context, a fost revalorificată importanţa zonelor cu „conflicte îngheţate“, piese de şah lăsate de ruşi să otrăvească regiuni întregi ştiind că, la un moment dat, vor deveni unităţi strategice infinit mai valoroase în momentul în care nu conflictele, ci interesele economice contradictorii se vor acutiza.

Ceea ce este cazul acum cu acest conflict între cele două ţări mici de care aminteam, dar care împart un lucru comun, „conflictul îngheţat“ din Nagorno-Karabah şi dorinţa de a păstra integral accesul privilegiat la reţeaua de transport gaze şi petrol şi care a scos Armenia din raţionamentul energetic.

Interese sunt enorme, iar bătălia între reţelele diplomatice şi organizaţiile de lobby este pe măsură, cu ceva rezultate neaşteptate pentru cei obişnuiţi să judece lumea în raţionamentul dicotomiei severe ideologice (de altfel, demult dispărută) care este menţinută ca paravan mediatic pentru a masca înţelegerile profunde pe care trimişii super-puterilor încearcă să le negocieze.

Iată două exemple foarte sugestive deoarece, pe principiul loviturilor de biliard, pot tot atâtea semnale de posibile dezvoltări viitoare majore pe măsură ce, parcă ineluctabil, conflictul dintre armeni şi azeri tine să se internaţionalize, deocamdată cel puţin pe plan politic.

Astfel, în Parlamentul European, grupul socialist (prin vocea vicepreşedintelui său Kati Piri) a transmis un mesaj foarte dur împotriva azerilor (aliaţii turcilor, foarte prost priviţi acum de mulţi dintre factorii influenţi în structurile europene).

Given the gravity of the human rights situation in #Azerbaijan, we call on the EU to impose targeted sanctions on Azerbaijani officials responsible for the violent repression of the political opposition and civil society.@KatiPiri reacts ⤵️ https://t.co/hzt0irvMDU