Un avion al companiei Emirates a fost lovit de grindină. Aeronava a aterizat de urgenţă

Un avion al companiei Emirates a aterizat de urgenţă după ce a fost avariat serios de o furtună de grindină, potrivit AirLive.net, citat de Digi 24.



Aeronava Boeing 777-300ER (A6-ECF) decolase de pe aeroportul din Milano (Italia) cu destinaţia JFK New York (SUA). La scurt timp, o furtună violentă, cu grindină, a avariat aeronava, urmele fiind vizibile pe fuselaj.

Şi geamurile cabinei piloţilor au fost fisurate.

După 90 de minute de la decolare, piloţii au decis să aterizeze de urgenţă.

ulteriori scatti danni al #B777 di #Emirates dopo decollo da #Malpensa, volo #EK205 dopo circa 90' dal decollo è rientrato a Malpensa sulla pista 35L

Very #hailstorm #B777 from MXP to JFK, returned to #Milano with serious damage#avgeek #mxp #grandine #b777 @SergioSierra67 pic.twitter.com/pYOoDj6gnD