Umanitatea şi-a epuizat resursele planetei din acest an, anunţă ONG-ul Global Footprint Network

”Umanitatea foloseşte în prezent resursele ecologice de 1,75 ori mai rapid” decât capacitatea de regenerare a ecosistemelor, subliniază ONG-ul într-un comunicat.

”Noi ronţăim capitalul natural al planetei noastre, reducându-i capacitatea de regenerare viitoare”, avertizează ONG-ul.

Modul de consum în funcţie de ţări prezintă diferenţe enorme.

”Qatarul îşi atinge ziua depăşirii după doar 42 de zile, în timp ce Indonezia şi-a consumat toate resursele pe un an întreg în 342 de zile”, relevă World Wide Found for Nature (WWF), asociat cu Global Footprint Network.

”Dacă toată lumea ar trăi ca francezii, ar fi nevoie de 2,7 planete” şi de cinci, dacă toată lumea ar adopta modul de consum al Statelor Unite.

Pentru a aduce la zi depăşirea, la 31 decembrie, ”principala pârghie de acţiune vizează emisiile de gaze cu efect de seră, care reprezintă numai ele 60% din amprenta noastră ecologică mondială”, subliniază WWF.

”Prin diminuarea emisiilor de CO2 cu 50%, am putea să câştigăm 93 de zile anual, adică să împingem ziua depăşirii în octombrie”, apreciază ONG-ul.

”Reducând la jumătate consumul de proteine animale, am putea să amânăm data zilei depăşirii cu 15 zile pe an”, iar reducând la jumătate risipa alimentară am putea câştiga zece zile pe an, continuă WWF.

Oricine îşi poate calcula amprenta ecologică pe site-ul http://www.footprintcalculator.org.

