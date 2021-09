Talibanii au tras focuri de armă pentru a dispersa o manifestaţie la Kabul VIDEO

Aproape 70 de afgani - bărbaţi şi femei - s-au adunat în faţa sediului Ambasadei Pakistanului, unde au desfăşurat pancarte şi au scandat sloganuri ostile Islambadului, apropiat noului regim taliban, aflat la putere de la jumătatea lui august, transmite AFP.

Protestatarii au fost apoi rapid dispersaţi de focuri de armă trase în aer de către combatanţii talibani aflaţi la faţa locului.



„Femeile afgane vor ca ţara lor să fie liberă. Ne-am săturat ca Pakistanul să bombardeze Panjshir, ne-am săturat să aşteptăm la aeroport”, a declarat pentru AFP Sarah Fahim, o manifestantă originară din provincia Kapisa, în apropiere de Panjshir, la nord-est de Kabul.

Anti Pakistan protests in Kabul, happening right now pic.twitter.com/t1SISw9RWY