Rezistenţa condusă de o femeie-guvernator din Afganistan: „Uneori n-am ales, trebuie să pun mâna pe o armă şi să intru în luptă”

Salima Mazari este doar a treia femeie-guvernator al unui district din Afganistan FOTO captură The Guardian

Aleasă de doar trei ani, este familiară cu rezistenţa în faţa talibanilor doar că din luna iulie, pe măsură ce atacurile militanţilor s-au intensificat, a fost obligată să ţină şedinţe zilnice cu comandanţii forţelor de securitate.

Deşi atrage atenţia prin simplul fapt că este o femeie la conducerea districtului, Salima Mazari se remarcă şi prin faptul că este gata să intre în luptă.

„Uneori sunt la biroul meu din Charkint, alteori n-am de ales, trebuie să pun mâna pe o armă şi să mă antrenez în luptă”, a dezvăluit guvernatoarea ce are printre sarcinile funcţiei nu doar munca birocratică de rutină, ci şi aspectele logistice ale operaţiunilor militare.

„Dacă nu luptăm acum împotriva ideologiilor extremiste şi a grupurilor care ni le impun cu forţa, ne pierdem şansa de a-i învinge. Iar ei vor birui. Şi vor îndoctrina societatea pentru a le accepta agenda”, avertizează ea.

Mazari s-a născut în Iran în 1980, după ce familia a fugit din calea războiului sovietic din Afganistan. A absolvit universitatea din Teheran, a avut mai multe joburi în universităţi şi a lucrat la Organizaţia Internaţională pentru Migraţie înainte de a se decide să se întoarcă în ţara sa.

„Cel mai dureros aspect privind statutul de refugiat este că eşti lipsit de un sentiment al apartenenţei la o ţară. Nicăieri nu te simţi ca şi cum ai fi în ţara ta”.

În 2018, a aflat că există un post de guvernator în Charkint pe care îl numeşte „pământul meu ancestral” şi, încurajată de familie şi prieteni, a aplicat pentru el. Date fiind experienţa şi calificările sale, a fost printre candidaţii fruntaşi. A câştigat după ce a convins cu dorinţa ei de a lucra în slujba oamenilor.

„Iniţial mi-a fost teamă că voi fi discriminată în calitate de femeie-guvernator, dar am avut parte de o surpriză. În ziua în care am fost întâmpinată oficial în Charkint la preluarea funcţiei, am fost copleşită de sprijinul primit”.

Postul în sine este o realizare într-o ţară unde femeile trebuie să se acopere şi nu pot ieşi din case decât însoţite, dar el a a venit şi cu asumarea unei lupte.

„Ne lipsesc facilităţi de bază precum acces la îngrijire medicală. Pentru a putea asigura securitatea ar trebui să avem cel puţin şase vehicule de teren şi două camioane militare Humvee dotat cu artilerie uşoară şi grea. Dar resursele noastre sunt extrem de sărace, deşi am trimis solicitări la guvernul central în repetate rânduri. Rugăminţile mele au rămas fără răspuns”.

Oraşul Balkh FOTO SHUTTERSTOCK

Potrivit datelor oferite de biroul administrativ districtual, Charkint avea o populaţie de 200.000 de oameni înainte ca războiul şi sărăcia să-i determine să plece sau să-i alunge.

Mazari bănuieşte că este considerat un district de nivel inferior şi în plus munca ei e îngreunată de corupţia din structurile birocratice afgane.

În urmă cu doi ani, Mazari a înfiinţat o comisie de securitate care se ocupă cu recrutarea afganilor în miliţii care să apere districtul.

„Invit oameni din tot districtul în biroul meu ca să le aflu părerea despre cum aş putea îmbunătăţi situaţia din Charkint. Asta i-a făcut pe rezidenţi să fie mai preocupaţi şi implicaţi şi e de natură să le restabilească încrederea în autoritatea guvernamentală”, spune ea.

„Ne-am confruntat cu atacuri ale talibanilor pe perioade şi mai lungi de timp decât în cazul acestor valuri recente de violenţă şi am reuşit să-i ţinem departe de Charkint” subliniază cu evidentă mândrie Mazari, care şi-a amplasat trupele la periferia districtului în speranţa că militanţii nu vor putea trece de ele.

Charkint n-a mai fost ocupat de un grup terorist, dar de data asta Mazari are motive să se teamă pentru oamenii săi, întrucât situaţia în ţară se înrăutăţeşte rapid, talibanii reuşind să cucerească mai multe provincii şi capitale din nord. În plus, s-au dus lupte între tabere în provincia Balkh.

Anul trecut, Mazari a reuşit să negocieze cu succes predarea a peste 100 de luptători talibani în regiunea ei, dar aceste negocieri nu au mereu rezultatul dorit.

„În multiple ocazii am trimis un comitet să negocieze în numele oamenilor noştri cu talibanii. Am avut peste 10 întâlniri cu ei în care i-am rugat să protejeze vieţile, recoltele şi proprietăţile oamenilor.Ai noştri sunt fermieri şi depind de culturi pentru a supravieţui în lunile de iarnă. Dar ei au respins de fiecare dată apelul oamenilor la o înţelegere”, a spus guvernatoarea.

Reputaţia lui Mazari i-a pus de multe ori viaţa în primejdie. Ea a supravieţuit câtorva ambuscade aranjate de talibani, ca şi unor mine amplasate pentru a o lovi.

„Dar nu mi-e frică. Cred în puterea legii în Afganistan”, spune Mazari, citată de The Guardian