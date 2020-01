Clipe de panică pentru pasagerii unui avion care a trecut prin norii cauzaţi de incendiile din Australia: deodată, totul s-a întunecat FOTO VIDEO

Traseul zborului Qantas a dus avionul deasupra zonei de incendii din Victoria şi Noua Ţara Galilor de Sud, iar avionul a intrat în mod neaşteptat într-un sistem meteorologic generat de unul dintre incendii.

„Totul era dens şi gri”, a spus pasagerul Matt McIntyre despre apropierea de norul pyrocumulus.

„Era portocaliu în afara ferestrei, apoi dintr-o dată a fost negru, iar apoi turbulenţele au început. Pur şi simplu săream de pe scaun“, îşi aminteşte bărbatul.

Nori pyrocumulus apar atunci când aerul fierbinte din focuri se ridică în aer şi se răceşte, provocând condens şi formarea de nori. Căpitanul Debbie Slade a declarat că piloţii au reacţionat rapid la turbulenţelor neaşteptate.

"Piloţii au urcat la o altitudine mai mare înainte de a adopta o abordare diferită în Canberra, unde aeronava avea o aterizare normală", a explicat pilotul aeronavei.

McIntyre a spus că i s-a părut că trecerea avionului prin nori a durat minute în şire, dar, cel mai probabil, momentul a fost mai scurt.

"Pentru că era atât de întuneric afară, era greu să obţii un ecart cu exact ceea ce se întâmplă. Abia când ne-am întors pe pistă, am primit o reacţie de la căpitan. Au spus că pur şi simplu nu a apărut pe radar“, a declarat McIntyre.

Avionul a fost întâmpinat la sol de serviciile de urgenţă, dar pasagerii nu au suferit răni.

McIntyre a spus după ce avionul a aterizat în siguranţă, căpitanul a salutat pasagerii şi s-a asigurat că sunt în regulă.

