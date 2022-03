Pâcla „banilor murdari” ai oligarhilor ruşi se întinde în întreaga lume

De la oficiali guvernamentali şi directori generali media la moguli, un mic grup de oameni a acumulat putere şi bogăţie în Rusia lui Putin, iar acum se confruntă cu verificările şi sancţiunile guvernelor şi companiilor din întreaga lume care şi-au anunţat planurile de a le îngheţa activele.

Dar urmărirea firului bogăţiei clasei conducătoare a Rusiei nu este deloc lucru simplu. Este vorba de conexiuni cu companii majore, instituţii şi terenuri împrăştiate pe tot globul. O privire asupra ariei răspândirii lor arată provocările eforturilor de a-i da de cap.

Chiar dacă stabilirea unei contabilităţi complete a investiţiilor străine ale oligarhilor Rusiei este dificilă, contabilizarea şi analizele criminalistice oferă câteva cifre.





Consiliul Atlantic estimează că 1 trilion de dolari în „bani negri” ruşi sunt ascunşi în ţări şi companii de pe tot globul. Biroul Naţional de Cercetări Economice estimează că 60% din averea celor mai bogate gospodării din Rusia este parcată în afara graniţelor ţării.

Cifrele sunt doar estimări, deoarece sunt greu de adunat date exacte. Banii oligarhilor Rusiei sunt investiţi în moduri variate, iar sumele sunt uluitoare. Cu toate acestea, dacă ne uităm la ultimele decenii, o listă lungă de exemple arată cât de răspândită e reţeaua banilor, de la sport, la turism şi tehnologie.

Miliardarul rus Roman Abramovici a achiziţionat clubul de fotbal Chelsea din Premier League a Angliei în 2003 pentru aproximativ 90 de milioane de dolari. Clubul valorează acum miliarde. (Săptămâna trecută, guvernul Marii Britanii a îngheţat activele lui Abramovici, ceea ce înseamnă că proprietatea clubului a rămas în aer.) Pe continentul european, în momentul când Rusia a invadat Ucraina, rusul Alexei Mordashov era cel mai mare acţionar al gigantului turistic german TUI, cu acţiuni în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Investiţii ale oligarhilor se regăsesc şi în SUA. Rusul Oleg Deripaska a promis să investească 200 de milioane de dolari în construirea unei fabrici de aluminiu în Kentucky, în 2019, înainte de a anula investiţia anul trecut. În 2016, Mihail Fridman a investit 200 de milioane de dolari în ceea ce a fost cel mai valoros startup din lume, Uber. Şi-a vândut acţiunile în 2019.

Acestea sunt însă sunt doar o parte din investiţiile importante, cele în vizorul public. Cu siguranţă numărul lor este mai mare, iar multe sunt discrete şi mult mai greu de urmărit.

Dincolo de afaceri, există bunurile imobiliare ale oligarhilor, în măsura în care acestea se află peste tot în lume. Când eşti un miliardar care călătoreşte prin lume, de ce să nu o faci cu stil? Însă proprietăţile pe care le deţin oligarhii sunt mai mult decât simple pieds-à-terre, locuinţe ocazionale - sunt investiţii.

Un articol Forbes de luna aceasta a indicat 62 de proprietăţi deţinute de 13 oligarhi ruşi vizaţi de sancţiuni, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Abramovici are proprietăţi în Aspen, Colorado, Franţa; St. Barts, în Caraibe, Marea Britanie - împreună valorează aproximativ 620 de milioane de dolari, arătat publicaţia americană. Andrei Melnicenko deţine proprietăţi în în valoare de 400 de milioane de dolari: în New York, Franţa, Italia, Monaco, Elveţia şi Marea Britanie. Alişer Usmanov are bunuri imobiliare de 250 de milioane de dolari în Marea Britanie, Germania, Elveţia, Monaco şi Italia.

De fapt, investiţiile imobiliare ruseşti sunt răspândite atât de larg încât încercarea de a le găsi pe toate este aproape imposibilă. Multe oraşe din SUA găzduiesc cel puţin câteva proprietăţi ale oligarhilor. Căutaţi online şi veţi da de ştiri despre posesiuni ale oligarhilor în Miami, Los Angeles, Cleveland şi Washington.

Aceşti bani şi aceste cheltuieli le-au permis oligarhiilor ruşi să aibă legături cu unele instituţii -cunoscute şi influente din SUA. Într-un raport despre „spălarea reputaţiei”, Anti-Corruption Data Collective a construit o bază de date a oligarhilor şi cadourilor lor pentru organizaţiile de elită ale ţării.

Institutul de Tehnologie din Massachusetts a primit cel puţin 900.000 de dolari în donaţii de la oligarhii ruşi, potrivit acestor date. Universitatea din New York şi-a crescut bugetul cu peste 4 milioane de dolari. Universitatea Brandeis a primit peste 10 milioane de dolari.

La Washington, Centrul „John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului” a primit peste 5 milioane de dolari de la clasa miliardară a Rusiei. Clinica Mayo a strâns cel puţin 1 milion de dolari, potrivit bazei de date.

Toate aceste date nu arată nici pe departe impactul oligarhilor, a spus David Szakonyi, unul dintre co-fondatorii Anti-Corruption Data Collective. Grupul e la curent cu zeci de cazuri de cadouri şi donaţii, dar nu există nicio modalitate de a afla cât de mari sunt acestea.

Acest lucru este valabil în general despre multe dintre investiţiile oligarhilor Rusiei. Aceşti miliardarii nu sunt noi veniţi. Şi, pe măsură ce averea lor a crescut, a devenit şi mai dificil de urmărit. Dacă mergeţi de-a lungul unei străzi dintr-un oraş important, este posibil să treceţi pe lângă o proprietate sau o afacere pe care unul dintre ei o deţine sau o instituţie pe care unul dintre ei a dotat-o.



S-ar putea să existe o dorinţă puternică de a-i pedepsi pe miliardarii care au beneficiat de regimul lui Putin de la Moscova, dar îndeplinirea acesteia nu va fi uşoară.