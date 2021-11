O femeie a fost ucisă şi mai multe persoane au fost date dispărute, după ce o furtună puternică a lovit oraşul canadian Vancouver

Trupul femeii a fost găsit în apropiere de Lillooet, la aproximativ 250 de kilometride Vancouver, potrivit Poliţiei.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a spus că salvatorii nu au determinat încă numărul de persoane ce se aflau în maşinile ce au fost prinse în alunecarea de teren, potrivit agenţiei de presă AFP.

Kathie Rennie, o şoferiţă ce a fost martoră la tragedie, a declarat pentru CBC News că a văzut alunecarea de teren „cum mânca” traficul, care deja era oprit la sud de Lillooet, din cauza inundaţiei.

„Ne aflam în maşină şi am văzut cum oamenii din faţa noastră doar ţipau şi fugeau. Privirea de pe feţele lor spunea că vine un tsunami. Doar panică totală. A fost cel mai înfricoşător lucru pe care l-am văzut vreodată. Acum, totul este pur şi simplu măturat”, a declarat Rennie.

