O femeie a fost găsită moartă într-o valiză, la patru zile după ce s-a căsătorit: „Un băieţel a rămas fără mamă”

Rămăşiţele lui Dawn Walker au fost găsite duminică, într-o zonă cu vegetaţie bogată din satul Lightcliffe, în Yorkshire, Anglia. Un bărbat din localitate, în vârstă de 45 de ani, a fost arestat, fiind soţul femeii şi principalul suspect. Poliţia nu caută deocamdată alte persoane, potrivit Yorkshire Live.

Un prieten apropiat a spus: „S-a căsătorit miercuri şi duminică dimineaţă a fost găsită moartă. Un băieţel a rămas fără mamă. Are cam un an sau un an şi jumătate”.

Aceeaşi persoană a mai spus că Dawn era întotdeauna gata să sară în ajutorul oricui ar fi avut nevoie: „Era cea mai bună persoană pe care am întâlnit-o. Era prietenoasă şi generoasă”.

Poliţia anchetează cazul şi încearcă să identifice persoana care a raportat crima şi a sunat cu anonimat.