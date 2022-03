O aeronavă rusească a fost dirijată cu drapelul Ucrainei pe un aeroport din Israel VIDEO

Pe reţelele de socializare au fost distribuite imagini cu un astfel de eveniment, surprinse de un reporter al KAN. În imagini se poate observa cum un muncitor de la aeroport flutură un steag albastru cu galben pentru a dirija un avion rusesc care abia ce sosise pe aeroport.

Potrivit sursei citate nu se ştie încă dacă angajatul dat va continua să mai lucreze acolo pe viitor.

#Israel knows a lot about trolling#Russian aircraft are signaled with the #Ukrainian flag. pic.twitter.com/SG1KAQjeSq