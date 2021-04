Nouă criză politică şi constituţională la Chişinău. Partidele pro-ruse încearcă să captureze Curtea Constituţională

Vineri, majoritatea parlamentară din legislativul moldovean, formată din partide pro-ruse, în opoziţie cu preşedinta Maia Sandu, au încercat revocarea din funcţie a mai multor judecători de la Curtea Constituţională a Moldovei, deşi aceştia nu pot fi demişi sau schimbaţi din funcţie, conform Constituţiei ţării. Maia Sandu anunţă că a convocat Consiliul Suprem de Securitate.

Partidul Acţiune şi Solidarite, principalul partid de opoziţie, susţine că decizia votată de majoritatea formată din Partidul Socialiştilor al lui Igor Dodon, Partidul Şor şi aliaţii acestora, nu are valoare juridică şi nu schimbă decizia adoptată anterior de CCM privind posibilitatea de dizolvare a actualului parlament.

„Curtea Constituţională a ignorat circumstanţa existenţei în Parlamentul R.Moldova a majorităţii parlamentare absolut formalizate… Curtea a deraiat şi ignorat propria jurisprudenţă prin care a statuat că în cazul în care este constituită o majoritate parlamentară absolut formalizată, preşedintele R.Moldova este obligat să desemneze candidatul înaintat de această majoritate pentru funcţia de prim-ministru”, se arată în textul declaraţiei votată vineri de PSRM şi aliţii lor.

Deputaţii opoziţiei pro-europene au părăsit sala plenului în sens de protest.

„Ca să fie foarte clar. Declaraţia Parlamentului «de nerecunoaştere a deciziilor Curţii Constituţionale» şi de «acordare a votului de neîncredere judecătorilor Curţii Constituţionale» nu produce niciun efect juridic. Judecătorii Curţii Constituţionale rămân în funcţii, or aceştia sunt inamovibili potrivit prevederilor Constituţionale. Inamovibilitatea înseamnă că ei nu pot fi demişi din funcţii. Mai ales de Parlament. Declaraţia PSRM este similară declaraţiilor privind «condamnarea traseismului politic» sau a celei privind «dezacordul cu dizolvarea Parlamentului». Sunt pur şi simplu caraghioşi”, a scris deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, pe contul său de Facebook.

Ulterior, majoritatea pro-rusă din parlamentul de la Chişinău a votat pentru încetarea mandatului de judecător la Curtea Constituţională a preşedintei acesteia, Domnica Manole. Prin schimbarea majorităţii la CCM, partidele conduse de Igor Dodon şi Ilan Şor încearcă să captureze instituţia pentru a opri procedura declanşării alegerilor anticipate pe care şi-o doreşte Maia Sandu. Cu o viteză incredibilă, pro-ruşii au votat deja înlocuitor pentru Manole.

Avizul dat de CCM, privind posibilitatea dizvolării parlamentului, este definitiv şi inatacabil, însă.

Maia Sandu convoacă Consiliul Suprem de Securitate. Oamenii au ieşit în stradă în faţa sediului CCM

„Azi am convocat şedinţa Consiliului Suprem de Securitate. Am avut un singur subiect pe agendă, şi anume acţiunile anticonstituţionale care au avut loc astăzi în Parlament. Ce s-a întâmplat în clădirea de peste drum este foarte grav. Parlamentul nu are dreptul să scoată din funcţie judecătorii de la Curtea Constituţională. Parlamentul a făcut o tentativă neconstituţională de a numi un alt judecător la CC.

Este un atac fără precedent la ordinea constituţională şi la independenţa Curţii Constituţionale. În cadrul CSS, am pus în discuţie riscul de subminare a ordinii constituţionale.

Am solicitat de la conducătorii organelor de forţă - Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliţie, Inspectoratul Naţional de Patrulare, Armata Naţională - să nu se lase antrenaţi în acţiuni neconstituţionale şi să nu îndeplinească ordine ilegale.

Am solicitat de la Procuratura Generală să investigheze acţiunile de astăzi sub aspectul infracţiunii de uzurpare a puterii în stat, precum şi faptele participanţilor la acest atac asupra ordinii de drept.

Am cerut Serviciului de Informaţii şi Securitate să urmărească acţiunile de încercare a subminării ordinii constituţionale şi să asigure prevenirea destabilizării situaţiei în ţară.

Cerem Parlamentului să se oprească din aceste derapaje antidemocratice. Cei care comit aceste ilegalităţi sunt pasibili de pedeapsă.

Fac apel la comunitatea internaţională să urmărească situaţia din ţara noastră şi să ofere tot sprijinul pentru apărarea democraţiei în faţa tentativelor de subminare a instituţiilor statului.

Deciziile neconstituţionale votate azi în Parlament reprezintă subminarea ordinii constituţionale şi a statului de drept. Niciun atac la independenţa Curţii Constituţionale nu va fi tolerat.

Fac apel direct la socialişti - strategia voastră de a arunca ţara în haos după alegerile prezidenţiale trebuie oprită. Cetăţenii nu sunt ostaticii unor politicieni cu orgoliul rănit care nu se pot dezlipi de fotolii. Suveranitatea aparţine cetăţenilor. Frăţia penalilor foloseşte metode banditeşti pentru a prelua controlul asupra instituţiilor statului. Nu le vom permite.

Decizia de revocare a unui judecător al Curţii Constituţionale de către legislativ este ilegală şi nulă, iar încercarea de a numi un alt judecător atentează la ordinea constituţională din ţară. Socialiştii şi deputaţii lui Şor au trecut de la farsa politică şi iresponsabilitate la acţiuni anticonstituţionale. Aceste acţiuni, fiecare în parte, nominal, trebuie investigate.

Dragi cetăţeni, vreau să accentuez un lucru: nu vom admite ca nişte găşti de criminali să submineze procesul democratic şi să creeze haos în ţară.

Suveranitatea aparţine poporului. Cetăţenii Republicii Moldova sunt unicii care pot rezolva criza politică prin alegeri democratice”, a scris Maia Sandu pe Facebook

Conform tv8.md, mai zeci de persoane au ieşit deja în semn de protest faţă de încercările majorităţii din parlament. Oamenii s-au strâns în faţa sediului CCM.