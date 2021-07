Răspunsurile încep să se deseneze pe noile hărţi de putere naţionale şi de alianţe economice şi militare care se conglomerează deja de mai mult timp între marii actori care vor prelua doar aparent micuţul, neînsemnatul şi lipsitul de resurse Afganistan pentru a-l insera pe harta unei cooperări de tip nou, geo-strategic, între China şi Rusia, decise să exploateze împreună, fiecare conform propriilor agende strategice, potenţialităţile uriaşe ale Noului Drum al Mătăsii. Acum este momentul în care cred că trebuie să ne uităm cu atenţie la cele două hărţi, eurasiatică şi mondială, rezultatul de până acum al eforturilor „de acoperire globală“ a liderilor de la Moscova şi Beijing:

Deocamdată, hărţile trebuie privite separat şi tot separat analizată ponderea influenţei reale deţinute de chinezi, spre exemplu, în puzderia de ţări menţionate. Dar, până la finele acestui an, s-ar putea să existe imense surprize deoarece încep să se vadă rezultatele acordului de cooperare anunţat de preşedintele Putin: „Este acum implementat un acord de cooperare între Uniunea Economică Eurasiatică şi ţări atât de dezvoltate economic precum China...Primele convorbiri privind o zonă de liber schimb cu India vor demara în curând şi vom aproba lansarea unor convorbiri similare cu Iranul“. Preşedintele rus a adăugat că este binevenită şi ideea de a se ajunge la acorduri economice preferenţiale şi cu Indonezia şi Mongolia.

O zonă de liber schimb de asemenea dimensiuni ar fi ceva nou în istoria lumii şi de-abia din acest moment, se poate vedea logia proiectului uriaş de infrastructură chinez, Noul Drum Al Mătăsii, conceput din start drept coloană vertebrală a întregii construcţii, cu drumul său central unind Rusia şi Asia Centrală (inclusiv Pakistan). Asia cu ieşirea înspre Europa prin Turcia, apoi calea maritimă de sud şi cea de nor, prin zona Arcticii, ajungând în Europa.

Harta ar evolua astfel:

Până recent, problema era că nici americanii şi nici NATO nu confirmaseră definitiv planul de părăsire definitivă şi necondiţionată a Afganistanului, ceea ce, tehnic, echivala cu potenţialul oricând posibil de activat al bazelor existente care, odinioară (cel puţin teoretic, ca număr) adăposteau forţe oricând suficiente pentru a asigura controlul teritoriului, cu posibilitatea de a bloca oricând traficul pe ruta centrală a Noului Drum al Mătăsii. Reducând sau chiar anihilând complet eficienţa variantelor secundare de infrastructură, reţeaua de autostrăzi şi de căi ferate construite în ultimii ani, cele mai multe prin investiţie chineză, dar, mai nou, şi cu participarea finanţelor naţionale din diverse ţări de-a lungul marelui traseu, dornice să participe la beneficiile unei circulaţii de mărfuri înspre destinaţii la care nici nu îndrăzniseră vreodată să viseze. Ca atare, vitale pentru ţări care să înceapă să producă artizanal pentru pieţele bogate din Occident.

Introducerea posibilă a Afganistanului pe harta reală de cooperare regională şi includerea lui într-un proiect economic de asemenea anvergură implică - şi acest lucru a fost deja negociat cu talibanii - proiecte de infrastructură al cărui cost este imens dar fără de care ţara va rămâne ca un spaţiu alb pe harta marilor investitori.

În consecinţă, autorităţile de la Kabul par să fi uitat deja de marele vis al prosperităţii americane deoarece, iată, au anunţat extrem de rapid că sunt gata să accepte să devină parte componentă a Coridorului Economic China-Pakistan (CPEC), parte componentă a BRI (iniţiativa chineză a Noului Drum al Mătăsii).

China prepares to fill the vacuum left by Biden's plan for U.S. military exit from #Afghanistan with $62B investment plan for its 'Belt and Road' program, the Daily Mail reports. pic.twitter.com/kQs05ox8xH

Afghan officials said they growing more intensively engaged with China on an extension of the $62 billion China-Pakistan Economic Corridor, which involves the construction of highways, railways & energy pipelines between Pakistan & China to Afghanistan.https://t.co/ZMp7SwToHn