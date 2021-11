Greta Thunberg, mesaj dur la adresa liderilor lumii: „Bagaţi-vă criza climatică în fund!” VIDEO

Greta Thunberg a descris liderii mondiali care au participat la COP26 în primele zile ale summitului ca „politicieni care se prefac că ne iau viitorul în serios şi pretind că iau în serios prezentul şi cazurile oamenilor care sunt deja afectaţi de criza climatică”.

„Schimbarea nu va veni de acolo din interior”, a continuat activista de mediu, în vârstă de 18 ani.

Totodată, Greta Thunberg a mai participat luni la o altă adunare climatică din Glasgow, pledând pentru luarea de măsuri suplimentare împotriva schimbărilor climatice.

Activista de mediu a spus că „nu trebuie să mai spunem bla bla bla, nu trebuie să mai exploatăm oamenii, natura şi planeta. Gata cu exploatarea. Gata cu bla bla bla. Gata cu ce naiba ar face ei acolo înăuntru”.

Greta Thunberg has a message for COP26 leaders: "You can shove your climate crisis up your arse!"



What is your message for Greta?@GretaThunberg | #COP26 pic.twitter.com/hQ5BlV3IAp