Gafa de proporţii a unui ministru din Noua Zeelandă, subiect de glume în online. Ce a spus într-o conferinţă de presă VIDEO

Noua Zeelandă e în carantină strictă, cel puţin până vineri, din cauza unui focar cu varianta Delta, izbucnit în Auckland.

poor one out for @chrishipkins this evening pic.twitter.com/fvZYMeJ5Oz

Twitter will crop this horribly, so please click on the image, and remember NZ #SpreadYourLegs #SpreadYourLegsNotTheVirus #Covid19NZ #Poster pic.twitter.com/CaYjT94iNp