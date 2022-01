Explozii şi incendiu la Abu Dhabi: Rebelii din Yemen evocă o operaţiune militară

Un incendiu catalogat drept „minor” a avut loc, de asemenea, în apropiere de aeroport, relatează AFP.

Exploziile şi incendiul au fost cauzate „probabil” de către „drone”, potrivit agenţiei de presă WAM, care citează poliţia din Abu Dhabi.

Rebeli houthi din Yemen au evocat o „operaţiune militară de anvergură în EAU”.

#BREAKING: Emirati state-run news agency, quoting police, says suspected drone attacks in #AbuDhabi kill 3 people, wound 6. Yemen based Iran-backed Houthis launch drone #attack on three oil tankers in the #UAE.

Police say drones may have sparked an explosion on three oil tankers. pic.twitter.com/gtAiGuI0RY