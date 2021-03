Cum a fost repus pe linia de plutire, după o muncă titanică, de aproape o săptămână, gigantul cargobot care a blocat Canalul Suez VIDEO

Operaţiunea este încă în desfăşurare. „Nu am terminat, dar s-a mişcat”, a declarat un reprezentant al autorităţii care administrează canalul. Oficialii vor să se asigure că nava nu rămâne din nou blocată. Această ultimă încercare este executată în timpul mareei, apa din Canal fiind la cel mai mare nivel.

Nava a fost îndreptată, iar operaţiunile de manevrare a ei cu remorchere au fost reluate după ce mareea va ridica nivelul apei, potrivit autorităţii Canalului de Suez. Circulaţia va fi reluată pe această cale maritimă după ce Ever Given va ajunge în zona lacurilor. Giganticul cargobot este în stare aproape completă de plutire şi se vor efectua inspecţii preliminare înainte de a fi mutat, a declarat Reuters o sursă avizată. Motoarele navei au fost pornite şi se fac pregătiri pentru a muta Ever Given în zona Marilor Lacuri, a spus o altă sursă.

Echipajele din Egipt şi din întreaga lume au lucrat non-stop pentru a debloca Canalul, însă eforturile anterioare au eşuat . Au fost aduse nave de dragare, excavatoare şi buldozere pentru a înlătura bancurile de nisip, astfel încât cargoul să poată fi repus pe linia de plutire, potrivit BBC. Navele Garda Alpă sub pavilion olandez şi Carlo Magno sub pavilion italian, care au fost chemate să lucreze alături de remorcherele deja la faţa locului. Salvatorii, inclusiv o echipă a firmei olandeze Smit Salvage, au mutat cel puţin 27.000 de metri cubi de nisip în jurul navei pentru a ajunge la o adâncime de 60 de metri, potrivit autorităţii care gestionează canalul egiptean.

Sâmbătă, aproximativ 20.000 de tone de nisip au fost dragate, iar 14 remorchere au tras şi au împins cargoul, reuşind să-l mişte cu 30 de grade în două direcţii. Generalul egiptean Osama Rabie, preşedintele Autorităţii Canalului Suez, a declarat, sâmbătă, că apa a început să curgă sub vas. „Ne aşteptăm ca, în orice moment, nava să alunece şi să se deplaseze”, spunea el, într-o conferinţă de presă.

Echipele de salvare ale Canalului Suez alternau între dragare şi remorcare pentru a disloca nava. Două surse au spus că eforturile au fost complicate de stânca de sub prova navei. Dragoarele care lucrează pentru a disloca nava eşuată au mutat până acum 27.000 de metri cubi de nisip, la o adâncime de 18 metri, iar eforturile vor continua continuu în funcţie de condiţiile vântului şi de maree, a declarat Autoritatea Canalului Suez (SCA).

Duminică, preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi ordonase să fie demarate pregătirile pentru posibila îndepărtare a unora dintre cele 18.300 de containere de pe navă a declarat preşedintele SCA, Osama Rabie, pentru Extra News. Scoaterea containerelor de pe navă ar fi adăugat probabil şi mai multe zile la închiderea canalului şi ar fi necesitat echipamente speciale care nu ar fi sosit până mai târziu în săptămână.

Ultimele informaţii din satelit arată că nava s-a îndreptat, prova nemaifiind în malul estic.

Lucrătorii de salvare de la SCA şi o echipă de la firma olandeză Smit Salvage au cântărit dacă va trebui îndepărtată o anumită marfă cu macaraua pentru a reflota Ever Ever. Experţii au avertizat că un astfel de proces ar putea fi complex şi lung. Rabie a spus că speră că nu va fi necesar, dar că Egiptul va primi oferte de asistenţă internaţională dacă va trece la această strategie.

"Există indicatori pozitivi", a declarat Rabie pentru televiziunea de stat egipteană. „Cârma nu se mişca şi acum se mişcă, elicea funcţionează acum, nu exista apă sub arc, iar acum există apă sub el, iar ieri a existat o abatere de 4 metri în arc şi în pupa. " Cu toate acestea, două surse ale SCA au spus că a fost găsită o masă de piatră la prova navei, complicând eforturile de salvare. "Împărţim ziua în două jumătăţi, 12 ore pentru dragă şi 12 ore pentru remorchere, deoarece nu toate orele sunt potrivite pentru remorchere din cauza mareei", a spus Rabie, adăugând că 14 remorchere erau în desfăşurare.

„Avem mişcare, ceea ce este o veste bună. Dar nu aş spune că este o bucată de prăjitură acum ”, a declarat Peter Berdowski, CEO-ul companiei-mamă Smit Salvage, Boskalis, pentru radioul public olandez.

Cea mai grea provocare a rămas în partea din faţă a navei, a adăugat el, menţionând că muncitorii se vor lupta să tragă nava complet încărcată peste lutul malului canalului.

„Nu vă bucuraţi prea curând, a spus Berdowski. „Vestea bună este că pupa este liberă, dar am văzut că este cea mai simplă parte a muncii.” Un oficial al canalului a declarat că echipa de la sol a început verificări tehnice şi a dat asigurări că motorul navei funcţionează.

Între timp, un oficial al proprietarului japonez, Shoei Kisen, a spus că Ever Date a fost „blocat la un unghi de 30 de grade spre canal, dar acest lucru s-a relaxat”.

„Un total de 11 remorchere au tras de megacargobot, dar deşi nava a fost avariată când s-a blocat, „nu s-au raportat pagube noi”. Cu toate acestea, un oficial al Shoei a spus că fundul navei atingea încă fundul mării, confirmând raportul autorităţilor egiptene că Ever Date a fost doar parţial reflotat. traficul maritim prin canal se va relua odată ce Ever Date este direcţionat către zona Marilor Lacuri, o secţiune mai largă a canalului, spun autorităţile.

The Ever Date trebuia să se îndrepte spre Rotterdam după ce tranzita canalul în drumul său din China, dar nu era clar dacă va continua până în portul olandez după ce va fi eliberat sau va opri în alt port pentru reparaţii.