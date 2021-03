Cum poate fi eliberată Even Green, al cărei blocaj afectează marfuri de miliarde de dolari. Cursul „nefericit” al navei din Canalul Suez

Ever Given care operează sub pavilion panamez între Asia şi Europa a rămas blocată marţi dimineaţa de-a latul unui canal artificial lung de 193 de kilometri care separă Africa Continentală de Peninsula Sinai, asigurând o rută comercială pentru 12% din transportul global de marfă.

Blocajul traficului afectează deja companii care trec prin Canalul Suez marfă în valoare de milarde de dolari, inclusiv petrol şi gaze, dar are un impact pe termen lung şi asupra lanţurilor de distribuţie.

Cum ar putea fi eliberată Ever Given

O echipă a firmei olandeze SMIT, specializată în operaţiuni de salvare, a ajuns joi în Egipt, însă preşedintele companiei Boskalis, parte din acelaşi consorţiu, avertizase la televiziunea olandeză că ar putea dura „zile sau săptămâni” să deblochezi o navă care este „într-un anume fel, o balenă cu extragreutate eşuată pe plajă. Cu greutatea de acum, nu poate fi eliberată. Puteţi să vă luaţi gândul”.

Primul pas ar fi să se îndepărteze combustibilul şi apa de balast de pe navă, a explicat el, şi apoi să se încerce o redresare la maree. Dacă acest lucru nu funcţionează, personalul va trebui să îndepărteze containerele şi să înlăture bancurile de nisip în care e prinsă nava, a spus Berdowski.

SMIT a lucrat în trecut la mai multe operaţiuni de salvare de profil, inclusiv la Costa Concordia, care a fost amplasată pe coasta Italiei în 2012.

O echipă de experţi în salvare de la SMIT şi compania japoneză Nippon Salvage au fost alese pentru a ajuta la mutarea navei, a declarat joi compania care operează nava, Evergreen Marine.

Pilotul principal al canalului de la SCA a declarat miercuri pentru CNN că repoziţionarea masivei nave este „tehnic foarte complicată”. Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece nu este autorizat să vorbească cu mass-media, a spus că echipamentul pentru plutirea navei este disponibil, dar depinde de modul în care este manevrat.

"Dacă metoda nu este corectă, ar putea dura o săptămână, dar, făcută bine, poate lua două zile", a spus el.

Nu există altă soluţie decât săpat în jurul navei, ceea ce şi fac acum, folosind escavatoarele egiptene, dar problema este că solul din această zonă este stâncos şi rupe capetele echipamentului", a spus sursa SCA.

Sursa a adăugat că SMIT are în vedere descărcarea combustibilului de la bordul navei, însă o astfel de mişcare riscă să răstoarne nava.

"Reducerea încărcăturilor în astfel de cazuri trebuie făcută de sus, iar Egiptul nu are o macara plutitoare capabilă să atingă înălţimea containerelor din navă", a spus sursa.

Proprietarul japonez al navei, Shoei Kisen Kaisha, a prezentat scuze în scris pentru situaţia creată „tuturor părţilor afectate de incident, ca şi navelor care trec sau plănuiesc să traverseze Canaul Suez”. Acesta a spus că echipajul este indian.

Compania care manageriază nava, Bernhard Schulte Shipmanagement, a declarat că doi piloţi egipteni de la autorităţile canalului s-au aflat la bordul navei pentru a o ghida când s-a produs imobilizarea, la 7:45 a.m.

Până acum, operaţiunile s-au concentrat pe îndepărtarea nisipului din jurul Even Green, în timp ce remorchere de fiecare parte au încercat să mute nava, dar imaginile din satelit analizate de AP arată că cargobotul nu s-a mişcat din loc.

Furnizorul de servicii al canalului Leth Agencies a spus că cel puţin 150 de nave aşteaptă să treacă - inclusiv cele care n-au mai putut pleca din Portul Said (Marea Mediterană), respectiv Portul Suez (Marea Roşie). În acelaşi timp, navele din spatele Even Green vor fi redirecţionate înapoi în Portul Suez.

Evergreen Marine Corp, compania taiwaneză de transport care operează nava, a oferit drept explicaţie faptul că nava a fost perturbată de rafale de vânt puternice - ceea ce au confirmat şi autorităţile egiptene. Marţi, zona a fost lovită de o furtună de nisip, iar rafalele de vânt au atins 50 de kilometri pe oră.

Compania Bernhard Schulte Shipmanagement a negat raporturile iniţiale cu privire la eşuarea din cauza unei defecţiuni la motor sau de altă natură.

În Japonia, secretarul şef al cabinetului, Katsunobu Kato, a declarat joi presei că Canalul Suez este parte au unei rute internaţionale cruciale şi că guvernul japonez colectează informaţii şi lucrează cu autorităţile locale.

Blocajul ar putea afecta transporturile de petrol şi gaze către Europa din Orientul Mijlociu, care se bazează pe canal pentru a evita navigaţia prin Africa. Preţul ţiţeiului internaţional de referinţă Brent s-a ridicat la peste 63 de dolari pe baril joi.

Mărfuri de 9 miliarde de dolari

Jurnalul de transport maritim Lloyd’s List estimează că închiderea canalului pertubă circulaţia zilnică a unor mărfuri în valoare de peste 9 miliarde de dolari. Un sfert din traficul Canalului Suez provine de la nave de tip container, cum este Ever Date, a arătat jurnalul.

„Blocarea unui coridor precum Canalul Suez pune într-adevăr în mişcare o serie de dominouri care se răstoarnă reciproc”, a spus Lars Jensen, director executiv al SeaIntelligence Consulting din Danemarca. „Efectul nu va fi doar cel simplu, imediat, cu încărcătura întârziată în următoarele câteva săptămâni, dar va avea de fapt repercusiuni în următoarele câteva luni pentru linia de aprovizionare.”

Construit în 2018, Ever Given are o lungime de aproape 400 de metri şi o lăţime de 59 de metri şi se numără printre cele mai mari nave de marfă din lume, având o capacitate de transport de circa 20.000 de containere. Plecase din China şi se îndrepta spre Rotterdam, Olanda.

Deschis în 1869, Canalul Suez oferă o legătură crucială pentru petrol, gaze naturale şi mărfuri. De asemenea, rămâne unul dintre cei mai mari surse de valută din Egipt. În 2015, guvernul preşedintelui Abdel-Fattah el-Sissi a finalizat o extindere majoră a canalului, permiţându-i să găzduiască cele mai mari nave din lume. Cu toate acestea, Ever Green s-a blocat chiar la sud de noua porţiune a canalului.

Cursul „nefericit” al navei

Publicaţia Vice remarcă forma traseului parcurs de Even Green înainte de a se bloca în capătul sudic al Canalului Suez, care ar fi „lipsit de noroc”, cum au observat şi unii internauţi

Site-urile de urmărire vesselfinder.com şi myshiptracking.com au compus o formă de penis a traseului navei.

„Nu este spaţiu pentru niciun fel de conspiraţii sau date false”, a spus un reprezentant al vesselfinder.com