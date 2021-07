Cum arată cea mai adâncă piscină din lume, inaugurată recent în Dubai VIDEO

Cu o adâncime de 60 de metri, piscina este situată într-o structură gigantică de 1.500 de metri pătraţi în formă de stridie şi face parte din proiectul Deep Dive Dubai. Marea atracţie a acestui proiect este un oraşul artificial abandonat pus la dispoziţia înotătorilor.

Deocamdată, noua facilitate poate fi vizitată doar pe bază de invitaţie, urmând să fie deschisă publicului larg până la sfârşitul anului.

Piscina este dotată cu 56 de camere de supraveghere, diverse sisteme de iluminare şi sonore, precum şi cu un cinematograf subacvatic şi zone de explorare.

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N