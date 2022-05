Cel puţin 28 de morţi în nord-estul Braziliei, în urma unor ploi puternice

„În ultima zi, 28 de morţi au fost înregistrate”, a anunţat sâmbătă într-un comunicat Apărarea Civilă.

Nouă persoane au murit sâmbătă într-o „alunecare de teren importantă” la Grădina Monte Vrede, unde se învecinează Recife şi localitatea Jaboatao dos Guararapes.

Alte şase persoane au murit în altă alunecare de teren în localitatea Camaragibe.

Două morţi au fost înregistrate la Recife şi una la Jaboatao dos Guararapes.

Un ultim bilanţ anunţa 33 de morţi în statul Pernambuco de la începutul acestor ploi, în noaptea de marţi spre miercuri.

„Alte cinci morţi au avut loc în timpul unei furtuni, marţi”, anunţă în comunicat Apărarea Civilă.

Ploi diluviene au condus la deplasarea a aproape 1.000 de persoane, din cauza unor inundaţii şi alunecări de teren.

Înregistrări video publicate pe reţele de socializare surprind străzi largi inundate în mai multe localităţi, case care se surpau şi alunecări de teren.

Heavy rain in north-eastern #Brazil over the last few days has caused #Flooding & #Landslides in the states of Pernambuco, Alagoas & Paraíba. At least 25 people have died, many injured & hundreds displaced



Stormy weather caused flooding & wind damage in parts of Pernambuco state

Heavy rain has continued since then in particular in Greater #Recife areas. The coastal town of #Olinda recorded 199 mm of rain in 24 hours to 25 May, and the city of Recife recorded 196 mm.



As of 25, May Civil Defence reported Pernambuco damage in 8 municipalities #Brazil

Precipitaţiile au atins, de vineri seara şi până sâmbătă dimineaţa, echivalentul a peste 70% dintre precipitaţiile preconizate în oraş în toată luna mai.

#Pernambuco - Heavy rain in #Recife prompts flooding with streets being overflowed and clogged with large amounts of debris

Potrivit Agenţiei Apei şi Mediului din Pernambuco, situaţia s-ar putea agrava, deoarece ploile urmau să continue în acest stat.