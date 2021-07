Armata israeliană a testat în premieră roiuri de drone ghidate de inteligenţa artificială

Circa 30 de operaţiuni cu roiuri de drone ghidate de inteligenţa artificială au fost purtate împotriva Hamas la mijlocul lui mai, potrivit unui comandant israelian citat de presa locală. Prima operaţiune a constat într-un atac asupra unui lansator de rachete ascuns într-o plantaţie de măslini din Fâşia Gaza, controlată de Hamas. Celelalte operaţiuni au vizat obiective Hamas situate la câţiva kilometri de graniţa dintre Israel şi Gaza, scrie The Sun.

„Roiurile de drone au fost utilizate într-o zonă de luptă din care s-au lansat numeroase rachete în direcţia teritoriului israelian”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei statului evreu.

„Funcţionarea roiului este asigurată de un singur operator alături de care se află un comandant pentru a lua deciziile importante şi alţi soldaţi pentru a asigura partea logistică”, a precizat el.

Presa israeliană scrie că dronele respective au fost furnizate de Elbit Systems. Purtătorul de cuvânt menţionat mai sus nu a confirmat această informaţie, spundân doar că operaţiunile au avut loc cu drone standard.

„Rapoartele sugerează că Tsahal este prima armată care dispune de o capacitate operaţională cu roiuri de drone”, a declarat analistul militar Zak Kallenborn, de la National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism dans le Maryland.

„Fără să cunoaştem mai multe detalii specifice şi capacităţile roiului de drone, este dificil de evaluat importanţa acestei realizări sau dacă există îngrijorări”, a subliniat el.

Arthur Holland, de la Institutul ONU pentru Cercetarea Dezarmării, este de acord că e vorba de un realizare însemnată. „Sistemele folosite în acest caz sunt, probabil, încă foarte departe de marile roiuri dinamice şi inteligente care într-o zi ar putea avea un efect foarte perturbator asupra războiului. Dar, dacă informaţiile se confirmă, atunci vorbim despre un pas înainte în creşterea progresivă a autonomiei şi colaborării între maşinile în război”, a declarat el.

Teama este că vor urma inevitabil roiuri mai mari, mai capabile şi mai autonome. Mai multe ţări, printre care Statele Unite şi China, lucrează la rândul lor la dezvoltarea unor roiuri de drone înarmate.

„O mână de roiuri de drone probabil nu reprezintă un risc mare, dar ce ziceţi de 10.000? Putem asista la apariţia unei noi arme de distrugere în masă”, avertizează Zak Kallenborn.