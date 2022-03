Zelenski contestă un videoclip fals în care pare că cere ucrainenilor să depună armele: Pot sugera acest lucru doar militarilor ruşi VIDEO

O captură din videoclip a apărut pe site-ul canalului de televiziune ucrainean Ukraina 24, iar textul mesajului a fost, de asemenea, difuzat la televizor.

Ukryina 24 a informat într-un comunicat că site-ul oficial şi reţeaua telex au fost sparte. Site-ul a fost inaccesibil, dar funcţionarea sa a fost apoi restabilită.

Zelenski a precizat că videoclipul este fals, într-o postare pe Instagram, spunând că „poate sugera doar militarilor ruşi să depună armele şi să plece acasă”.

Înregistrarea video a fost probabil realizată folosind tehnologia deepfake pentru a modifica materialul video. De obicei, se înlocuieşte faţa unei persoane cu o alta, având rezultate realiste.

Deşi buzele lui se mişcă în sincron cu sunetul, capul lui Zelenski pare deplasat şi nici vocea nu sună ca a lui.

