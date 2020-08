VIDEO Cine este tânăra candidată la prezidenţialele din Belarus de care se teme ultimul dictator din Europa

Devenită candidată la preşedinţialele din 9 august după arestarea soţului ei, Svetlana Tihanovskaia întruchipează dorinţa de reînnoire împotriva preşedintelui Lukaşenko, aflat la putere din 1994. Nu este un politician profesionist. În ochii publicului larg, Svetlana Tihanovskaia, în vârstă de 37 de ani, profesoară de engleză, era o necunoscută până acum câteva luni. Această femeie nu avea ambiţia de a conduce ţara cu 9,5 milioane de locuitori şi renunţase la carieră pentru a-şi îngriji fiul cel mai mare, născut surd. A intrat în cursă după ce soţul său Serghei, un vlogger cunoscut, a fost aruncat în închisoare în mai, după ce anunţase că va candida la alegerile prezidenţiale împotriva lui Lukaşenko.

Tihanovskaia a decis atunci să preia lupta "din dragoste" pentru soţul său pe care îl întâlnise în urmă cu 16 ani, când ea era studentă iar el patronul unui club de noapte din oraşul Mozir. A reuşit să strângă zecile de mii de semnături necesare, iar comisia electorală i-a validat candidatura, spre surpriza generală, în condiţiile în care candidatura altor doi opozanţi, consideraţi mai serioşi, fusese respinsă.Acum este s-a văzut propulsată pe scena politică, pentru o campanie incredibilă pentru aceast stat fost sovietic condus de 26 de ani de un fost şef de CAP, numit ultimul dictator din Europa. Campanie de anul acesta a fost marcată de sosirea de noi feţe, de dorinţa de reînnoire politică şi de un protest din ce în ce mai puternic împotriva preşedintelui Lukaşenko. „Sveta! Sveta!“, scandează mulţimi de o amploare fără precedent în Belarus.

Soţul în închisoare, copii trimişi într-o ţară europeană

E nevoie de un curaj ieşit din comun pentru a te lua la luptă în alegeri cu Aleksandr Lukaşenko. În 2010, de exemplu, când preşedintele belarus candida pentru al patrulea său mandat, unii dintre opozanţii lui au fost arestaţi şi acuzaţi de provocarea de dezordine în masă în ziua votului. Dar dacă soţul ţi-a fost întemniţat şi întreaga familie ameninţată, riscurile de a candida împotriva unui om descris adesea drept „ultimul dictator al Europei” trebuie să pară insuportabil de mari, scrie „The Guardian“. Tihanovskaia se prezintă ca o "o femeie normală, o mamă, o soţie" care duce această luptă din datorie, în ciuda ameninţărilor care au determinat-o să-şi trimită în străinătate fiica de 5 ani şi fiul de 10 ani.

„Renunţ la viaţa mea liniştită pentru (Serghei), pentru noi toţi. M-am săturat să trebuiască să îndur totul, am obosit să tac, am obosit să-mi fie frică. Voi?“, a spus ea, la Minsk, în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni, în 30 iulie. Ea are un singur obiectiv principal: organizarea de alegeri autentice, libere şi corecte în decurs de şase luni. Susţinută şi de simpatizanţii altor doi candidaţi descalificaţi, ea a organizat mitinguri care au fost printre cele mai mari din Belarus de la colapsul URSS. Mişcarea ei a adoptat un cântec despre libertate din anii '70 de la mişcarea poloneză Solidaritatea. Are şi un simbol - un papuc -, care simbolizează nevoia stârpirii corupţiei. Stilul său simplu, direct, este gustat de numeroşi oameni .

Ajutată de alte două femei



Această imagine de forţă liniştită a fost construită de Svetlana Tihanovskaia cu ajutorul altor două femei, cu care formează un trio cu un aer proaspăt şi în opoziţie cu stilul macho cultivat de preşedintele de 65 de ani. Fostul şef de fermă din epoca sovietică se afişează frecvent în uniformă militară şi este adeseori înconjurat de tinere femei. Acestea sunt Maria Kolesnikova, fosta şefă de campanie a unul alt opozant închis, fostul bancher Viktor Babaryko (care a condus o filială bancară a Gazprom), şi Veronika Tsepkalo, soţia unui critic al regimului care s-a exilat împreună cu copiii la Moscova. Fiecare a adoptat un gest: pumnul ridicat pentru Tihanovskaia, mâinile în dreptul inimii pentru Kolesnikova şi degetele în formă de "V" pentru Tsepkalo. Trei simboluri care au devenit afişul acestei campanii în afara normelor obişnuite. În faţa celor trei femei, mulţimile de oameni cântă o melodie care a devenit imnul lor: "Haideţi să dărâmăm această închisoare.

"Niciun zid nu trebuie ridicat aici". Pentru Aleksandr Lukaşenko este o răsturnare neplăcută de situaţie. Şansele ca Tihanovskaia să câştige alegerile ce vor fi mimate duminică sunt mai mult sau mai puţin apropiate de zero, însă mulţimile de manifestanţi care cântă împreună la Minsk fluturându-şi telefoanele cu lanternele aprinse invocă amintirea revoluţiei anticorupţie Maidan din Ucraina. Preşedintele acum zgâlţâit a promis încă demult că aşa ceva nu se va întâmpla vreodată cât timp va sta el de veghe, dar între timp a început să facă aluzii la o reformă constituţională nespecificată. Pentru prima dată în decurs de 26 de ani, Lukaşenko pare a nu deţine controlul deplin al evenimentelor ce se petrec pe feuda sa. Din acest punct de vedere, orice s-ar întâmpla duminică, Svetlana Tihanovskaia a şi câştigat deja.

Lukaşenko a mobilizat rezerviştii

Belarus va mobiliza o parte din rezervişti în regiunea din apropierea graniţei cu Federaţia Rusă. Informaţiile au apărut pe mai multe site-uri pe internet, dar mobilizarea a fost confirmată şi de Ministerul Apărării din Belarus. Natalia Gavrusik, purtător de cuvânt în cadrul Ministerului Apărării, a precizat la solicitarea agenţiei Interfax că mobilizările sunt programate şi au ca scop instruirea militară. Totodată, aceasta a adăugat că astfel de mobilizări au loc constant în diferite perioade ale anului. Ea a evitat să facă vreo legătură între mobilizări şi tensiunile dintre Minsk şi Moscova. Nu putem să nu subliniem totuşi faptul că Minskul a efectuat mobilizarea rezerviştilor pe data de 10 august, exact la o zi după alegerile prezidenţiale care vor avea loc în Belarus.

Novaia Gazeta a publicat în urmă cu două zile imagini video ale unui convoi militar, în care puteau fi observate aproximativ 10 blindate, despre care au scris că sunt trupe suplimentare care se deplasează la frontiera cu Rusia. Tensiunile dintre Belarus şi Rusia au escaladat după ce autorităţile de la Minsk au anunţat că Serviciu Naţional de Securitate (KGB) a reţinut 33 de mercenari angajaţi ai companiei militare private ruseşti Wagner Group acuzaţi că urmau să destabilizeze ţara în contextul alegerilor prezidenţiale. Moscova a dezminţit vehement această informaţie. Autorităţile din Belarus cred că soţul candidatei opoziţiei la preşedinţie Svetlana Tihanuskaia ar putea avea legături cu grupul reţinut şi au lansat o procedură penală împotriva acestuia sub suspiciunea de incitare la revolte.