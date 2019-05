VIDEO Un cântec dedicat petrecerilor din Ibiza, viral după izbucnirea scandalului politic din Austria

Cântecul „We're Going to Ibiza!“, lansat de grupul dance olandez Vengaboys în vara anului 1999, a revenit în preferinţele austriecilor după izbucnirea scandalului Ibiza-gate, care a prăbuşit coaliţia guvernamentală de la Viena.

Ajuns pe primul loc în topul britanic, dar dispărut de multă vreme din clasamentele muzicale, „We're Going to Ibiza!“ are parte de o revenire fulminantă în topul vânzărilor pe platformele iTunes şi Spotify din Austria, potrivit unor date comunicate de reprezentanţii celor două platforme muzicale.

Cântecul respectiv a fost difuzat şi în timpul manifestaţiilor ample desfăşurate sâmbătă şi duminică la Viena, scrie AFP.

În cadrul acestor manifestaţii, mii de austrieci au denunţat coaliţia guvernamentală ÖVP-FPÖ şi au fluturat pancarte cu mesaje de recunoştinţă faţă de insula spaniolă din Mediterana şi DJ-ilor din discotecile sale. Totodată, internetul a fost inundat cu multe reinterpretări amuzante ale scenelor din înregistrarea video compromiţătoare cu liderul naţionalist Heinz-Christian Strache.

Vineri seara, două publicaţii germane au difuzat un filmuleţ (video mai sus) în care apare manifestându-şi interesul pentru obţinerea unui sprijin financiar din partea unui oligarh rus în schimbul asigurării unor contracte publice după alegerile desfăşurate în octombrie 2017 în Austria. Filmuleţul a fost realizat cu camera ascunsă, într-o vilă din Ibiza, în iulie 2017. Declarându-se victimă a unui „atentat politic“, Strache şi-a dat demisia din funcţia de vicecancelar şi a renunţat la conducerea FPÖ. Ulterior, FPÖ s-a retras din coaliţia guvernamentală formată împreună cu ÖVP-ul cancelarului Sebastian Kurz.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: