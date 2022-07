Val de căldură în Marea Britanie: Se anunţă cea mai călduroasă zi din istorie, cu maxime de până la 42 grade Celsius

Luni, în Suffolk s-a atins o temperatură maximă de 38,1 C, cu puţin sub recordul britanic de 38,7 C stabilit în 2019. Ţara Galilor s-a confruntat cu cea mai caldă zi înregistrată vreodată, 37,1 C.

Met Office a emis o avertizare cod roşu roşie de căldură extremă care acoperă o mare parte din centrul, nordul şi sud-estul Angliei.

Se crede că cel puţin patru persoane s-au înecat după ce au încercat să scape de căldură în râuri şi lacuri.

Network Rail a emis pentru marţi o avertizare "nu călătoriţi" care afectează serviciile care traversează "zona roşie" a avertizării meteorologice emise de Met Office.

Niciun serviciu Thameslink sau Great Northern nu este programat să circule spre nordul Londrei toată ziua şi nu va exista niciun serviciu de la London King's Cross sau pe linia principală East Coast.

De asemenea, vor exista doar servicii limitate de la Londra Euston, Londra Marylebone şi pe East Midlands Railway.

Fonduri suplimentare pentru serviciile de ambulanţă

Network Rail a transmis că temperaturile prognozate pentru anumite părţi ale reţelei sunt mai mari decât limitele de proiectare pentru echipamentele de cale ferată şi linii aeriene.

De asemenea, au existat avertismente cu privire la presiunea asupra spitalelor şi serviciilor de ambulanţă, deoarece temperaturile vor atinge un maxim marţi după-amiază.

În urma celei mai recente reuniuni guvernamentale de urgenţă, secretarul pentru sănătate, Steve Barclay, a declarat că au fost puse la dispoziţie mai multe persoane care să se ocupe de apeluri şi că au fost alocate fonduri suplimentare pentru serviciile de ambulanţă.

Luni, mai multe şcoli au fost închise în ciuda recomandărilor guvernului, deşi un sindicat al profesorilor a declarat că majoritatea şcolilor au rămas deschise.

Companiile de apă din sudul şi estul Angliei au avertizat că cererea crescută duce la presiune scăzută şi chiar la întreruperea furnizării pentru unele gospodării.