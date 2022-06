Un soldat rus a fost lovit de o grenadă în timp ce îşi făcea nevoile VIDEO

Un video de 28 de secunde a fost distribuit de peste 200 de ori în reţea şi a strâns peste 1.400 de reacţii, după ce a fost publicat pe Twitter de MilitaryLand. În imagini se poate vedea un soldat, care se afirmă că e rus, în timp ce îşi face nevoile la marginea unei zone împădurite în Ucraina, scrie Libertatea.

Soldatul poartă casca pe cap, iar puşca şi raniţa le are puse pe pământ, în stânga şi dreapta lui. Drona care îl filmează lansează o grenadă în apropiere de soldat.

Imediat după impact în jur zboară mici şrapnele şi pământ, iar soldatul cade într-o parte aproape instantaneu. Mai mulţi internauţi spun în comentarii că e vorba despre un şrapnel dintr-o grenadă care poate fi mortal pe o distanţă de 7 metri în jurul exploziei.

📽️Russian soldier caught by Ukrainian drone in the field #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/TrqFyhgxSF