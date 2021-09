Un şofer de BMW din Anglia, condamnat la închisoare după ce a provocat un accident şi şi-a abandonat prietenele rănite în maşină

Fetele au fost salvate de ceilalţi 3 pasageri şi transportate la spital. Una dintre ele a fost tratată pentru fractură de cot şi leziuni faciale, în timp ce cealaltă a rămas cu cicatrici pe viaţă, după ce a suferit fracturi la frunte şi una la nivelul coloanei vertebrale, care au ţinut-o în spital timp de o lună.

Luke Rothwell a fost condamnat la 27 de luni de închisoare după ce a recunoscut că a condus periculos şi a provocat răni grave pasagerilor. Mai mult decât atât, el a recunoscut că a consumat alcool şi a prizat cocaină înainte de accident. La audierile de la Minshull Street Crown Court s-a constatat că tânărul de 25 de ani a provocat un grav accident în februarie 2020, după o noapte petrecută într-un cazinou din Manchester, apoi a fugit de la locul faptei, deşi prietenele sale erau rănite.

Într-o declaraţie adresată poliţiei, Molly, una dintre victime, a spus: „Sufăr de stres post-traumatic şi am nevoie de odihnă la pat timp de trei luni. Mă lupt să merg pe distanţe lungi şi nu am putut să mai merg la muncă, ceea ce m-a făcut să-mi cer drepturile. Anxietatea mea s-a îmbunătăţit, dar încă mai am dureri. Am reuşit să obţin un loc de muncă care să îmi permită să lucrez de acasă”.

Şoferul are antecedente, acesta primind o pedeapsă şi în 2017. Nu a avut voie să conducă timp de mai bine de trei ani, din cauză că a fost prins conducând neglijent.