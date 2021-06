Un imigrant, erou în Spania după ce a salvat un bătrân căzut într-un râu. Imagini virale filmate de trecătorii pasivi

Întâmplarea a avut loc în oraşul Bilbao, în nordul Spaniei, când Mohammad Fada Diouf, în vârstă de 26 de ani, s-a aruncat în apele râului Nervion pentru a-l salva pe bătrânul de 72 de ani care se împiedicase şi căzuse în râul umflat din cauza ploilor recente.

Tânărul a încercat să-l ţină la suprafaţă pe bătran, pentru 15 minute, dar a rămas fără puteri. Diouf a fost ajutat, ulterior şi de prietenii lui, până ce a venit o barcă de salvare care a reuşit să-i scoată pe toţi din apele râului.

„Oamenii stăteau şi se uitau, iar unii începuseră şi să filmeze, dar nimeni nu a putut să-l ajute. Era o situaţie în care puteam să ajut pentru că ştiu să înot şi ştiam că pot să o fac”, a spus Diouf.

După ce filmarea s-a viralizat pe internet, oamenii au deschis o petiţie prin care cer ca salvatorul să fie răsplătit cu dreptul de reşedinţă în Spania.

SAVED BY STRANGERS: A 72 year-old man who fell from a pedestrian bridge into a river has a narrow escape after three Senegalese immigrants and an off-duty police officer jump into murky waters to rescue him. https://t.co/mzZiZA1Kh9 pic.twitter.com/JyH3lXhPP7