Ucrainenii au construit grătare din rachetele ruseşti. Ambasada SUA la Kiev: „De unde comandăm şi noi?”

Coada unei rachete ruseşti a fost transformată în arzător, cu aripile stabilizatoare pe post de picioare, iar fantele laterale asigură o bună circulaţie a aerului. Deasupra se poate aşeza un ceaun sau un grătar, în funcţie de meniu.

Ambasada SUA de la Kiev a fost interesată de inventivitatea ucrainenilor şi a preluat o imagine pe Twitter, ironizând Rusia şi întrebând de unde ar putea comanda un astfel de model de grătar.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs