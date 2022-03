Turcia continuă să respingă trecerea navelor militare ruse prin strâmtorile Bosfor şi Dardanele

Conform Convenţiei de la Montreux din 1936, Turcia are controlul asupra celor două strâmtori care fac legătura între Marea Neagră şi Marea Mediterană. Deşi navele comerciale pot traversa liber strâmtorile pe timp de pace, navele militare sunt supuse anumitor restricţii, potrivit Agerpres.



Moscova a formulat cereri pentru trecerea navelor sale şi ulterior a retras solicitările după ce partea turcă i-a cerut acest lucru, a adăugat Cavusoglu.

Solicitarea părţii ruse a fost făcută pentru patru vase în zilele de 27 şi 28 februarie, altfel spus, în plină invazie, potrivit EFE.



„Nu am permis trecerea a patru nave ruseşti prin Bosfor. Le-am transmis acest lucru ruşilor într-un mod foarte civilizat. Nici Rusia şi nici nimeni altcineva nu trebuie să se simtă ofensat”, a menţionat ministrul turc, citat de EFE.



Soner Cagaptay, expert în cadrul Washington Institute, a afirmat că pentru moment restricţiile respective nu ar trebui să fie un dezavantaj pentru Rusia. Preşedintele rus Vladimir Putin are deja la dispoziţie toate navele militare de care are nevoie în Marea Neagră, a explicat Cagaptay pentru DPA.