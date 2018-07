Trump şi Juncker au căzut de acord asupra comerţului dintre SUA şi UE şi au promis zero taxe

Într-o conferinţă de presă de la Casa Albă, Trump a declarat că UE a fost de acord să cumpere soia din SUA, la o zi după ce acesta a anunţat un pachet în valoare de 12 miliarde de dolari pentru a-i sprijini pe agricultorii afectaţi de tarifele UE. Preşedintele american a mai spus că UE va deveni un „cumpărător masiv” al gazelor naturale lichefiate din SUA.

În timpul conferinţei de presă, ambele părţi au subliniat că s-au făcut progrese în rezolvarea unor probleme comerciale care au afectat relaţia dintre SUA şi UE, pornite după ce Trump a impus tarife asupra exporturilor de oţel şi aluminiu ale UE.

Juncker a declarat că a pornit „cu intenţia ca astăzi să facem o înţelegere, ceea ce am şi făcut”.

De cealaltă parte, Trump a menţionat că cei doi au convenit „să acţioneze spre tarifele zero, bariere zero şi subvenţii zero pentru bunurile industriale non-auto”. Preşedintele a mai explicat şi că „începel negocierile chiar acum, dar amândoi ştim foarte bine cum vor decurge lucrurile”.

Mai multe voci spun că acesta a fost un pas important în anularea unui posibil război comercial la scară largă dintre SUA şi UE.

Mai devreme, în timpul sesiunii foto de la Biroul Oval, Juncker a declarat că SUA şi UE sunt „aliaţi, nu duşmani”, o replică la câteva comentarii recente ale lui Trump în care acesta din urmă spunea despre Uniunea Europeană că este un „duşman”. Preşedintele american ameninţa atunci că va impune taxe de până la 25% la autoturismele europene importate în SUA, care au atras după sine mai multe reacţii din partea UE.





Trump şi Juncker în timpul conferinţei de presă de la Casa Albă VIDEO LIVE ON-AIR NEWS / Youtube