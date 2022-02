Stoltenberg denunţă noii paşi făcuţi de Moscova pentru destrămarea Ucrainei şi îi cere să detensioneze criza

„Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi nouă o încălcare grosolană a integrităţii teritoriale şi suveranităţii Ucrainei, întrucât nu există niciun dubiu că Doneţkul şi Luhanskul sunt parte a Ucrainei în graniţele sale recunoscute internaţional”, a declarat Stoltenberg în faţa presei la Bruxelles.



„Nu doar atât, va fi şi o încălcare a Acordurilor de la Minsk. Aşadar, va face şi mai dificil să se găsească o soluţie politică bazată pe Acordurile de la Minsk”, a adăugat secretarul general al NATO.

Pe de altă parte, Stoltenberg a salutat semnalele că Moscova ar fi dispusă la un dialog în criza ruso-ucraineană, dar i-a cerut să facă paşi concreţi pentru detensionarea situaţiei.

„Există semnale că Moscova îşi doreşte să continue calea diplomaţiei. Acest lucru oferă motive pentru un optimism prudent. Dar până acum nu am văzut niciun semn de detensionare pe teren din partea rusă”, a declarat secretarul general al NATO înaintea unei întâlniri de două zile a miniştrilor Apărării din statele membre, la Bruxelles.

„Rusia a adunat o forţă de luptă în interiorul, precum la graniţele Ucrainei, un eveniment fără precedent de la sfârşitul Războiul Rece. Totul pare pregătit pentru un nou atac. Dar Rusia încă mai are timp să se retragă, să nu se mai pregătească de război şi să înceapă să lucreze pentru găsirea unei soluţii paşnice”, a subliniat Stoltenberg, numind situaţia actuală drept „cea mai gravă criză de securitate cu care s-a confruntat Europa în ultimele decenii”.

Secretarul general al NATO exclude să dea curs cererilor Kremlinului privind neaderarea Ucrainei la NATO şi retragerea infrastructurii NATO la situaţia din 1997.

„Suntem la curent cu acţiunile şi actele de intimidare ale Rusiei şi ştim exact ce îşi doreşte să facă. Aliaţii NATO sunt pregătiţi să intervină împotriva Rusiei. Suntem pregătiţi să discutăm despre relaţiile noastre cu Rusia, despre UE şi securitatea Uniunii, despre transparenţa Rusiei şi controlul armelor. Însă nu vom face compromisuri şi nu vom abandona principiile alianţei”, a spus Stoltenberg.

„Miniştrii NATO vor discuta despre nevoia de a ne consolida echipamentele militare şi despre modul în care vom acţiona în România”, a precizat el.

Stoltenberg a cerut armatei ruse să se retragă din Ucraina şi să detensioneze situaţia în jurul ţării vecine: „Vedem din ce în ce mai mult armament plasat în Ucraina. Astăzi au anunţat retragerea trupelor, dar armamentul rămâne în acelaşi loc, ceea ce înseamnă că poate fi reactivat în orice moment. Solicităm încă o dată retragerea trupelor ruseşti din Ucraina, deoarece prezenţa militară este fără precedent. Nu mă refer doar la numărul de soldaţi desfăşuraţi, ci şi la tehnica militară utilizată. Cu tehnica militară pe care o are la dispoziţie, Rusia poate invada Ucraina în orice moment, fără vreun efort suplimentar”.

Potrivit lui Stoltenberg, NATO a intensificat apărarea în interiorul său, pentru a elimina orice neînţelegere sau calcule greşite. „Am desfăşurat mai multe trupe, avioane şi nave în partea de est a Alianţei. Am crescut gradul de pregătire a Forţei de Răspuns a NATO. Şi am sporit forţele de luptă din regiunea baltică. Chiar săptămâna trecută am fost în România pentru a întâlni trupele americane suplimentare desfăşurate împreună cu alţi aliaţi pe teritoriul României. O demonstraţie puternică a angajamentului SUA faţă de apărarea Europei, de la Marea Neagră la Marea Baltică. Miniştrii Apărării din NATO vor aborda nevoia de a ne spori şi mai mult poziţia defensivă. Salut, astfel, oferta Franţei de a conduce un nou grup de luptă NATO în România”, a spus secretarul general al Alianţei.

Jens Stoltenberg a mai precizat că NATO încă aşteaptă răspunsul Moscovei la propunerile sale privind securitatea. „Sperăm că vom obţine în curând un răspuns de la Rusia la scrisoarea noastră", a declarat secretarul general al NATO.