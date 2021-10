Românul „Jojo”, ajuns din om al străzii angajat al Primăriei din Nisa. Edilul oraşului: „Era mereu binevoitor şi săritor” EXCLUSIV

Fost om al străzii, Ion-Nelu Gioroiu (54 de ani) are o poveste de film şi este un adevărat erou la Nisa şi în Franţa, cucerind milioane de oameni cu generozitatea sa. În toamna anului trecut, în octombrie 2020, românul, care stătea pe străzile din Nisa de trei ani şi jumătate, a mers cu câştigurile de 150 de euro obţinute după vânzarea unor reviste la asociaţia Solidarité 06, cea care îl ajutase să vândă revistele, şi a donat banii pentru oamenii rămaşi fără adăpost din cauza inundaţiilor din Alpes-Maritimes. În luna martie a acestui an, Ion Nelu-Gioroiu a mai făcut o faptă impresionantă: a prins un hoţ care furase telefonul unei franţuzoaice şi i l-a înapoiat acesteia. Presa din Franţa a mediatizat amplu cele două fapte impresionante ale românului, ziarul Nice Matin alocându-i de fiecare dată câte o pagină.

Românul, elogiat de presa din Franţa FOTO: Nice Matin

Abandonat la naştere, Ion-Nelu Gioroiu a stat mai mulţi ani în orfelinat, unde a suferit bătăi crunte, a lucrat fără documente în Italia, iar acum patru ani şi jumătate a ajuns în Franţa, unde o perioadă s-a ocupat de grădinărit pentru mai multe persoane, iar noaptea dormea sub cerul liber la Nisa, aproape de Muzeul de Artă Modernă şi Contemporană. Însă în noiembrie 2020, viaţa i s-a schimbat, după ce, mişcat de gestul său, Christian Estrosi, primarul oraşului Nisa, i-a oferit o slujbă şi o locuinţă.

„Am fost impresionat de generozitatea lui”

Christian Estrosi, primarul de la Nisa, a vorbit în exclusivitate pentru „Adevărul” despre eroul român, despre ce l-a impresionat şi ce slujbă i-a oferit. Fost pilot de motociclism în tinereţe, Christian Estrosi este primar la Nisa din 2017 şi a mai condus oraşul în perioada 2008-2016.

Pe 2 octombrie 2020, sudul Franţei a fost lovit de o furtună cu o violenţă nemaivăzută. Furtuna Alex a distrus vieţi şi a lăsat sute de oameni fără locuinţă. „În faţa acestor drame s-a născut o solidaritate impresionantă, iar Ion-Nelu Gioroiu a decis să facă un gest incredibil de generos. A donat în totalitate suma pe care o câştigase vânzând revista Sans Abri 06, adică 150 de euro, pentru persoanele sinistrate. Cum să nu fii emoţionat de un asemenea gest venit din partea unei persoane fără adăpost, aflată şi ea în dificultate? Pot să spun că am fost impresionat şi marcat pozitiv şi eu, şi toţi locuitorii oraşului Nisa de gestul românului”, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul” Christian Estrosi, primarul oraşului Nisa.

Când a ajuns în Franţa în 2017, Ion-Nelu Gioroiu a început prin a face grădinărit la diferite persoane pentru a îşi putea cumpăra bunurile de strictă necesitate. „După aceea, când stătea aproape de Muzeul de Artă Contemporană, şi-a arătat gentileţea şi bunul simţ: ţinea uşa vizitatorilor teatrului sau celor care veneau la bibliotecă, mereu cu un cuvânt drăguţ sau un zâmbet. Domnul Gioroiu era cunoscut de către riverani deoarece, în ciuda situaţiei sale dificile, era mereu binevoitor şi săritor faţă de cei de lângă el”, precizează primarul Christian Estrosi.

„La început nu a crezut că îi oferim o slujbă”

Împreună cu Pierre-Paul Léonelli, adjunctul său responsabil de curăţenia oraşului, primarul Christian Estrosi i-a propus lui Ion-Nelu Gioroiu o slujbă de agent de curăţenie urbană (n. red. - măturător), în gradul de adjunct tehnic. „Rolul meu de primar este şi acela de a întinde o mână de ajutor celor care au o viaţă dificilă. Şi sunt bucuros să văd că domnul Gioroiu are acum o viaţă profesională activă”, adaugă primarul Christian Estrosi.

Ion-Nelu Gioroiu (foto stânga), nevenindu-i să creadă că a primit un loc de muncă FOTO: Facebook/Christian Estrosi

Atunci când s-au văzut la Primăria Nisa, Ion-Nelu Gioroiu (54 de ani) i-a vorbit primarului oraşului despre viaţa sa, despre cum a ajuns în Franţa şi la Nisa. „Mi-a mărturisit că este ataşat de oraşul nostru şi şi-a exprimat recunoştinţa pentru acest nou început ce i-a fost oferit. Mi-a spus că era copleşit de emoţie şi că la început nu a crezut că într-adevăr îi propuneam o slujbă”, a mai spus primarul oraşului Nisa în exclusivitate pentru „Adevărul”.

„Am donat pentru sinistraţi fiindcă ştiu cum e să nu ai casă”

Fost om al străzii timp de câteva decenii, Ion-Nelu Gioroiu are de aproape un an o slujbă stabilă şi o locuinţă în care stă cu chirie. Cel căruia francezii îi spun „Jojo” are deja o popularitate uriaşă în Hexagon, umanitatea şi altruismul său impresionându-i pe mulţi.

Iar viaţa i s-a schimbat din temelii. Dintr-un SDF (n. red. „sans domicile fixe”, om al străzii) umilit şi bătut constant, Ion-Nelu Gioroiu este angajat al Primăriei Nisa.

Voluntarii asociaţiei Solidarité 06 l-au sprijinit să obţină un paşaport temporar de la consulatul României din Marsilia şi i-au deschis un cont la bancă. Abandonat la naştere în 1967, Ion-Nelu Gioroiu a trăit până la 18 ani într-un orfelinat din Turnu-Severin. A avut o copilărie şi o adolescenţă teribile, fiind bătut, abuzat şi ignorat de sistemul de asistenţă socială din România. Ion-Nelu Gioroiu a părăsit România acum 24 de ani, trăind mai bine de 17 ani pe străzile din patru oraşe din Italia. Cel mai mult a stat pe străzi la Roma, nu mai puţin de 10 ani. A revenit pentru o scurtă perioadă în România, iar în aprilie 2017 a plecat în Franţa, la Nisa. Şi pe străzi, ca şi la orfelinat, a avut parte de multe bătăi şi abuzuri. Însă în ciuda numeroaselor dificultăţi prin care a trecut, nu şi-a pierdut vreodată umanitatea, bunul simţ şi generozitatea.

Ion-Nelu Gioroiu a crescut la orfelinat până la 18 ani FOTO: arhiva personală

„Viaţa mi s-a schimbat enorm după ce am primit un loc de muncă şi un acoperiş deasupra capului. Eu am crescut la casa de copii în Drobeta Turnu Severin, am trecut prin multe greutăţi, nimeni nu ştie, numai eu ştiu prin câte am trecut. Eu am donat bani pentru familiile care au rămas pe drumuri pentru că şi eu ştiu care sunt greutăţile, să nu ai casă şi să nu te ajute nimeni”, a povestit în exclusivitate pentru „Adevărul” Ion Nelu-Gioroiu.

Ajuns din om al străzii angajat la Primăria Nisa, Ion-Nelu Gioroiu este copleşit de sprijinul primit. „Viaţa mi s-a schimbat enorm de mult în bine şi aş dori să le mulţumesc domnilor Christian Estrosi şi Pierre-Paul Léonelli pentru că mi-au dat un loc de muncă şi un acoperiş deasupra capului”, mai spune Ion-Nelu Gioroiu, care câştigă lunar aproximativ 2.000 de euro, dintre care 500 de euro îi dă pe chirie.

