Proteste în Turcia. Oamenii au ieşit în stradă împotriva lui Erdogan, după ce lira s-a prăbuşit: Va veni timpul să răspundă în faţa poporului VIDEO

Au avut loc demonstraţii în districtul Cankaya din Ankara şi în zonele Kurtulus şi Kadıkoy din Istanbul, inclusiv lângă Piaţa Taksim. În locurile unde se protestează au fost desfăşurate trupe de securitate care au intervenit împotriva manifestanţilor, transmite publicaţia duvarenglish.com.

Mulţimea s scandat că „va veni timpul ca Partidul Justiţiei şi Dezvoltării să răspundă în faţa poporului”.

